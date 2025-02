Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που ξεκίνησε με ένα πλήγμα από μια κινεζική start-up εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης και περιελάμβανε μια σειρά από κρίσιμα αποτελέσματα, η μεγαλύτερη έκπληξη μπορεί να είναι το πόσο καλά τα κατάφεραν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας κατάφεραν να τηρήσουν ως επί το πλείστον τις υποσχέσεις που συνεπάγεται η γιγαντιαία χρηματιστηριακή τους αξία, ενώ ταυτόχρονα καθησύχασαν τις ανησυχίες που έφερε η DeepSeek, της οποίας το εντυπωσιακά προηγμένο, χαμηλού κόστους chatbot έπιασε τους επενδυτές απροετοίμαστους και ταρακούνησε τις αγορές αυτή την εβδομάδα.

Οι μετοχές της Apple Inc. και της Meta Platforms Inc. έκλεισαν όλες υψηλότερα την εβδομάδα, συμβάλλοντας στο να ωθήσουν τον δείκτη S&P 500 στο κατώφλι ενός ακόμη ρεκόρ, παρά το χτύπημα της Nvidia Corp. και άλλων μετοχών υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως ομάδα, οι λεγόμενες Magnificent Seven εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. και Tesla Inc., έκλεισαν την εβδομάδα σε μεγάλο βαθμό αλώβητες και εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των επενδυτών.

«Οι επενδυτές ήταν πιθανώς αρκετά αισιόδοξοι όταν ξεκίνησαν την εβδομάδα, ταρακουνήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και στη συνέχεια είχαμε μερικές μεγάλες φωνές που ήρθαν και είπαν ότι όλα είναι εντάξει», δήλωσε ο Μάικλ Μπέιλι, διευθυντής ερευνών της Fulton Breakefield Broenniman LLC. «Δεν κρατούν λευκή σημαία. Αυτοί υποτίθεται ότι είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στο δωμάτιο και δεν πανικοβάλλονται».

Στις «Magnificent Seven» οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του S&P 500 τα τελευταία δύο χρόνια. Με την αύξηση των κερδών να επιβραδύνεται και τις αποτιμήσεις να είναι περιορισμένες, οι επενδυτές προσβλέπουν όλο και περισσότερο στις υπόλοιπες 493 εταιρείες για υπεραπόδοση. Αλλά μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν, τα κέρδη και από τις δύο ομάδες ήταν γενικά θετικά.

Με τις Alphabet και Amazon να ανακοινώνουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, η αύξηση των κερδών της ομάδας Big Tech για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται τώρα να ανέλθει στο 26%, από 22% στην αρχή της εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg Intelligence. Αν και αυτό υπολείπεται από την αύξηση 51% που παρατηρήθηκε το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους και θα σηματοδοτούσε ένα τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης, εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από την αναμενόμενη αύξηση 10% για τον δείκτη S&P 500.

Ακόμη περισσότερο ενδιαφέροντα από τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής της εβδομάδας, ήταν τα σχόλια στις ενημερώσεις που φάνηκε να κερδίζουν περισσότερο τους επενδυτές που χρειάζονται καθησυχασμό υπό το πρίσμα της ανατρεπτικής απειλής της DeepSeek.

Εμπιστοσύνη στη στρατηγική

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική της εταιρείας του για την τεχνητή νοημοσύνη και παραμέρισε τις ανησυχίες για υπερβολικές δαπάνες σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Η επίδοση επισκίασε μια απογοητευτική πρόβλεψη εσόδων και ανέβασε τη μετοχή, η οποία έκλεισε 6,4% υψηλότερα για την εβδομάδα. Το σερί των 10 συνεχόμενων ημερών με κέρδη είναι το μεγαλύτερο εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.



Δεν ήταν όλα τα νέα καλά. Η Microsoft υποχώρησε κατά 6,5% αυτή την εβδομάδα, αφού η ανάπτυξη στο τμήμα υπολογιστικού νέφους της έμεινε πίσω από τις προσδοκίες, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να δημιουργήσει αρκετή υπολογιστική ικανότητα για να καλύψει τη ζήτηση για τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης της.

Και ενώ τα στελέχη τόσο της Meta όσο και της Microsoft δήλωσαν ότι παραμένουν προσηλωμένα σε εκτεταμένες δαπάνες το επόμενο έτος για τα σχέδια Τεχνητής Νοημοσύνης τους, πολλές μετοχές υποδομών AI έκλεισαν την εβδομάδα στο κόκκινο. Η Nvidia κατέρρευσε κατά 16%, εξαφανίζοντας πάνω από μισό τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία αγοράς. Άλλες εταιρείες κατασκευής τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των Broadcom Inc. και Micron Technology Inc. υποχώρησαν επίσης.