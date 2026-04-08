Οι επενδυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες τους για μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Η πιθανότητα τουλάχιστον μίας μείωσης των επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο αυξήθηκε στο 43% από 14% την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία του CME Group.

Όπως αναφέρει το investing, οι προσδοκίες της αγοράς για τη νομισματική πολιτική της Fed μεταβλήθηκαν δραματικά από την έναρξη του πολέμου, μεταβαίνοντας από την πρόβλεψη πολλαπλών μειώσεων στην αποτίμηση μιας πιθανής αύξησης των επιτοκίων.

Μια αύξηση των επιτοκίων έχει πλέον αποκλειστεί πλήρως, αν και οι επενδυτές δεν έχουν επιστρέψει στις προπολεμικές τους προοπτικές για πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων. Η αβεβαιότητα σχετικά με την εκεχειρία παραμένει υψηλή, και η εξάλειψη του αδιεξόδου στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες μετά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ωθούν τον πληθωρισμό προς τα πάνω τους επόμενους μήνες.

«Εδώ και αρκετό καιρό υποστηρίζουμε ότι η Fed ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων εάν ο δείκτης u-rate ξεπεράσει το 4,5%», έγραψε ο οικονομολόγος της BofA Stephen Juneau σε σημείωμα προς τους πελάτες την περασμένη εβδομάδα.

«Το ερώτημα είναι εάν το επίπεδο αυτό έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω, δεδομένων των κινδύνων πληθωρισμού που προκύπτουν από τη σύγκρουση με το Ιράν. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ένα ποσοστό ανεργίας άνω του 4,5% θα έθετε την Fed σε δύσκολη θέση, ειδικά δεδομένου ότι οι θέσεις εργασίας και τα ποσοστά πρόσληψης μειώθηκαν στην έκθεση JOLTS του Φεβρουαρίου».

Η κατάπαυση του πυρός ακολούθησε διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Πακιστάν, λίγες ώρες πριν από την προθεσμία που είχε απειλήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η αναστολή έδωσε χρόνο στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που διήρκεσε έξι εβδομάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά παραμένουν πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα των περίπου 70 δολαρίων το βαρέλι. Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ανέβηκαν.

Οι αποδόσεις μειώθηκαν, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, με βάση την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν περαιτέρω και δεν θα προκαλέσουν σημαντική αύξηση του πληθωρισμού.

