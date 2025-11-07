Οι παγκόσμιες εισροές μετοχικών κεφαλαίων εκτοξεύονται σε υψηλό πέντε εβδομάδων

Τα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν αύξηση των εισροών τους την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 5 Νοεμβρίου, καθώς οι επενδυτές, αισιόδοξοι για την αύξηση των εταιρικών συμφωνιών που συνδέονται με την Tεχνητή Nοημοσύνη, προτίμησαν υψηλότερες κατανομές κατά τη διάρκεια διόρθωσης της αγοράς.

Οι επενδυτές απέκτησαν καθαρή αξία 22,37 δισ. δολαρίων σε παγκόσμια μετοχικά κεφάλαια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper.

Παρά την υποχώρηση από το ιστορικό υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας, ο παγκόσμιος δείκτης MSCI έχασε περίπου 1,6% μέχρι στιγμής την τελευταία εβδομάδα.

«Ενώ η πολιτική αβεβαιότητα και η μεταβαλλόμενη ψυχολογία των επενδυτών μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια στην αγορά, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη που στηρίζουν το ράλι παραμένουν άθικτα», δήλωσε ο Μαρκ Χάφελε, Chief Investment Officer της UBS Global Wealth Management.

«Διατηρούμε την άποψη ότι η ανοδική πορεία της αγοράς μετοχών έχει ακόμη δρόμο μπροστά της και πιστεύουμε ότι οι επενδυτές με ανεπαρκή κατανομή κεφαλαίων θα πρέπει να αυξήσουν την έκθεσή τους σε μετασχηματιστικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης», πρόσθεσε ο Haefele.

Τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν 12,6 δισ. δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή από την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι επενδυτές πρόσθεσαν επίσης ασιατικά και ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια αξίας 5,95 δισ. και 2,41 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα.

Ο τεχνολογικός τομέας προσέλκυσε περίπου 4,29 δισ. δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή τουλάχιστον από το 2022.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνέχισαν να επενδύουν σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια για την 29η συνεχόμενη εβδομάδα, με καθαρές εισροές ύψους 10,37 δισ. δολαρίων. Τα εταιρικά αμοιβαία κεφάλαια και τα βραχυπρόθεσμα ομολογιακά κεφάλαια προσέλκυσαν εισροές 3,48 δισ. και 2,36 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών, με εισροές ύψους 146,95 δισ. δολαρίων.

Στον τομέα των εμπορευμάτων, οι επενδυτές απέσυραν 554 εκατομμύρια δολάρια από αμοιβαία κεφάλαια χρυσού και πολύτιμων μετάλλων, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα καθαρών πωλήσεων.

Τέλος, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών σημείωσαν δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία εισροή ύψους 1,61 δισ. δολαρίων, ενώ τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αντιμετώπισαν εκροή 1,73 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία για συνολικά 28.806 αμοιβαία κεφάλαια.