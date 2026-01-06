Το πετρέλαιο υποδέχθηκε με την αναμενόμενη μετριοπαθή άνοδο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα –σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ- αλλά οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και κυρίως η Halliburton, η Chevron και η ConocoPhillips σημείωσαν χθες ισχυρό ράλι.

Υπενθυμίζουμε ότι η Βενεζουέλα κατέχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο -περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια - ωστόσο η τρέχουσα παραγωγή αγγίζει τα 800.000 εως ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, καθώς χρόνια υποεπένδυσης έχουν υποβαθμίσει τα πηγάδια, τους αγωγούς και τις υποδομές γενικότερα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ το Σαββατοκύριακο οι αμερικανικές εταιρείες θα επωφεληθούν πρώτες από τη σταδιακή ομαλοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της Βενεζουέλας και θα προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις. Έτσι χθες πάροχοι υπηρεσιών πετρελαϊκών κοιτασμάτων όπως η Halliburton και μεγάλοι παραγωγοί όπως η Chevron και η ConocoPhillips σημείωσαν δυνατό ράλι, το οποίο διαχύθηκε σε αρκετούς εκπροσώπους του αμερικανικού κλάδου.

Να υπενθυμίσουμε ότι για τα αμερικανικά διυλιστήρια η πρόσβαση στο βαρύ πετρέλαιο της Βενεζουέλας μεταφράζεται σε υψηλότερη απόδοση σε ντίζελ και βελτίωση περιθωρίων διύλισης. (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Ειδικά για τη Chevron να σημειώσουμε ότι είναι η μοναδική μεγάλη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα παρά τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενη τις εξαιρέσεις στις κυρώσεις, κάτι που αποτελεί ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ράλι και για τα ορυχεία και τον αμυντικό κλάδο

Ο χρυσός και το ξαδελφάκι του το ασήμι είναι από τους κύριους ωφελημένους από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα ως μια αυθόρμητη αύξηση στην τιμολόγηση των γεωπολιτικών κινδύνων. Βλέπετε, ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος των όσων συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στη Βενεζουέλα είναι αν θα δημιουργήσουν ένα προηγούμενο που θα επηρεάσει και άλλες γεωπολιτικές ισορροπίες με τη στήλη να βάζει πολλά αστέρια SOS πάνω από την περιοχή της Ταϊβάν.

Αυτός ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος δεν ώθησε χθες μόνο τις τιμές του χρυσού και του ασημιού καθώς και των εταιρειών εξόρυξης τους στα ύψη, αλλά και τις αμυντικές μετοχές, ειδικά εκείνες του ευρωπαϊκού και ασιατικού χώρου.

Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων υποδεικνύει δυστυχώς ότι ο κόσμος μας μετατοπίζεται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από «σκληρή ισχύ».

Το περιβάλλον αυτό θα διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τις στρατιωτικές δαπάνες για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και της Ασίας και η ανατροπή του Μαδούρου απλά υπενθύμισε στις κυβερνήσεις την αναγκαιότητα αυτής της προσαρμογής.

Ο Fawaz Chaudhry επικεφαλής επενδύσεων στην Fulcrum Asset Management μέσα σε μια παράγραφο τα είπε όλα: «H ανατροπή του Μαδούρο είναι μια «άσκηση σηματοδότησης» που θα αναδιαμορφώσει τη γεωπολιτική και θα εισάγει τον κόσμο μας σε μια νέα εποχή, όπου ουσιαστικά αυτός που έχει τα στρατιωτικά μέσα σκληρής ισχύος θα αναλαμβάνει και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων σκληρής ισχύος.

Μέσα από αυτό το ξεκάθαρο πρίσμα, η αγορά τη Δευτέρα έδωσε κάτι παραπάνω από ισχυρό σήμα για τον αμυντικό κλάδο. Η Rheinmetall, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής όπλων της Γερμανίας, σημείωσε άνοδο πέριξ του 9%, η επίσης γερμανική Hensoldt, η οποία εστιάζει σε τεχνολογίες αισθητήρων για αποστολές προστασίας και επιτήρησης στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της αεροδιαστημικής σημείωσε άνοδο 8,5% και η γερμανική Renk Group επίσης άνοδο 8%. Η ιταλική Leonardo σημείωσε άνοδο 6,5%, η Σουηδική εταιρεία κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών Saab σημείωσε άνοδο 6,6% και η γαλλική Thales άνοδο κοντά στο 5%.

Δυνατή ήταν και η άνοδος των ευρωπαϊκών Εtfs όπως για παράδειγμα τα Wisdomtree Europe Defence Ucits Etf Eur Acc ή το iShares Europe Defence UCITS ETF με άνοδο άνω του 5%.

Από τις ασιατικές, η ιαπωνική IHI Corp ηγήθηκε των κερδών σημειώνοντας άνοδο περίπου 9%, ακολουθούμενη από τις Mitsubishi Heavy Industries και Kawasaki Heavy Industries με άνοδο πέριξ του 8% και τη νοτιοκορεάτικη Hanwa Aerospace με 7% άνοδο.

Πιο μετριοπαθής ήταν η άνοδος στις αμερικανικές εκπροσώπους του τομέα, με τους γίγαντες των μαχητικών και στρατιωτικών αεροσκαφών Lockheed Martin και Northrop Grumman να σημειώνουν άνοδο άνω του 2% και 3% αντίστοιχα και το γνωστό etf iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) να σημειώνει άνοδο 2% και νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ.

Είναι προφανές ότι για την επενδυτική κοινότητα η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ συνεπάγεται πιο σκληρό επανεξοπλισμό της Ευρώπης αλλά και της Ασίας. Επομένως, οι στρατιωτικές δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, κάτι που αλλάζει τις προσδοκίες για τις μετοχές του τομέα άμυνας, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες είχε αντιμετωπίσει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών εν μέσω της προοπτικής μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Από την πρόσφατη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Γερμανίας, η οποία έχει υποστηριχθεί σφοδρά από την τρέχουσα γερμανική κυβέρνηση έως τους προβληματισμούς που κατατίθενται πλεον ανοικτά ότι η μονομερή χρήση βίας από την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να ενθαρρύνει ποικίλα εδαφικά συμφέροντα και σαφώς εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την επιδείνωση των διεθνών θεσμικών πυλώνων, κατανοεί κανείς ότι ο αμυντικός κλάδος θα παραμείνει στις πρώτες γραμμές των επενδυτικών ειδήσεων και το 2026.

[email protected]

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.