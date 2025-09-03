Προς ισχυρή ετήσια πτώση φαίνεται πως έχουν κινηθεί για το καλοκαίρι οι δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών, σύμφωνα με έρευνα της PricewaterhouseCoopers, εν μέσω των ανησυχιών που έχουν οι πολίτες των ΗΠΑ για τον αντίκτυπο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Η έρευνα -που «έτρεξε» σε περίπου 4.000 Αμερικανούς μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου- έδειξε ότι οι καταναλωτές δαπάνησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.552 δολάρια ανά άτομο, σημειώνοντας μείωση 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Η τελευταία συγκρίσιμη μείωση σημειώθηκε το 2020, όταν η μέση δαπάνη μειώθηκε κατά 7,6% σε 1.187 δολάρια.

Περίπου το 84% των καταναλωτών αναμένουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους τους επόμενους έξι μήνες, ειδικά σε είδη ένδυσης, ακριβά προϊόντα και φαγητό εκτός σπιτιού. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι οι αυξήσεις των τιμών είναι πιθανό να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους για τις διακοπές.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πληθωρισμός και οι οικονομικές επιπτώσεις των εμπορικών πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κάνει τους αγοραστές πιο προσεκτικούς όσον αφορά τις προαιρετικές αγορές, ενώ οι μεγάλοι λιανοπωλητές των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αβέβαιη ζήτηση εν όψει της κρίσιμης περιόδου των διακοπών.

Οι Target, Best Buy και Home Depot διατήρησαν τις ετήσιες προβλέψεις τους τις τελευταίες εβδομάδες. Οι Walmart και Abercrombie & Fitch αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους, ενώ η Mattel τις αναθεώρησε προς τα κάτω.

«Οι καταναλωτές προσεγγίζουν τις αγορές των διακοπών με μεγαλύτερη προσοχή, αποφασίζοντας τι είναι πιο σημαντικό, πού να περιορίσουν τις δαπάνες και τι αξίζει να ξοδέψουν», ανέφερε η PwC.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δαπάνες για δώρα αναμένεται να υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα, μειώνοντας κατά 11% σε μέση δαπάνη 721 δολάρια από 814 δολάρια πέρυσι. Οι δαπάνες της Gen Z αναμένεται να συρρικνωθούν κατά 23%, σε σύγκριση με αύξηση 37% το 2024.

«Η επισκεψιμότητα των καταστημάτων από την Gen Z έχει αυξηθεί, επειδή θέλουν αυτή την εμπειρία, αλλά δεν πραγματοποιούν απαραίτητα αγορές στο κατάστημα», δήλωσε η Κέλι Πέντερσεν, συνεργάτης της PwC.

Η PwC πρόσθεσε ότι η πραγματική αγοραστική συμπεριφορά μπορεί ακόμα να αλλάξει, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς έχει μειωθεί από τον Ιούλιο.