Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επιβολή δασμών σε κινεζικά μικροτσίπ το 2027

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προτίθεται να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών ημιαγωγών, επικαλούμενη τη «μη εύλογη» επιδίωξη του Πεκίνου να κυριαρχήσει στη βιομηχανία των μικροτσίπ. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων θα αναβληθεί έως τον Ιούνιο του 2027.

Το ποσοστό των δασμών θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την επιβολή τους, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, το οποίο ακολουθεί μια ετήσια έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάσει του άρθρου 301. Η έρευνα αφορούσε τις εξαγωγές κινεζικών «παλαιάς τεχνολογίας» (legacy) ημιαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε ξεκινήσει επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Η Εμπορική Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η στοχευμένη προσπάθεια της Κίνας να κυριαρχήσει στη βιομηχανία των ημιαγωγών είναι παράλογη και επιβαρύνει ή περιορίζει το αμερικανικό εμπόριο, γεγονός που την καθιστά αντικείμενο κυρώσεων».

Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον εξέφρασε την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε επιβολή δασμών. «Η πολιτικοποίηση, εργαλειοποίηση και στρατιωτικοποίηση των εμπορικών και τεχνολογικών ζητημάτων, καθώς και η αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων, δεν ωφελούν κανέναν και τελικά θα γυρίσουν μπούμερανγκ», ανέφερε σε δήλωσή της στο Reuters, προσθέτοντας ότι «η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προασπίσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Η απόφαση αυτή, η οποία διατηρεί τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς στο μέλλον, αποσκοπεί στη μείωση των εντάσεων με το Πεκίνο, την ώρα που η Κίνα έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία και τομέα στον οποίο διατηρεί κυρίαρχη θέση.

Στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την αναβολή αυτών των κινεζικών περιορισμών, η Ουάσινγκτον ανέστειλε την εφαρμογή κανονισμού που θα περιόριζε τις εξαγωγές αμερικανικής τεχνολογίας σε θυγατρικές ήδη «μαύρης λίστας» κινεζικών εταιρειών.



Παράλληλα, ξεκίνησε επανεξέταση που θα μπορούσε να οδηγήσει στις πρώτες αποστολές στην Κίνα των δεύτερων ισχυρότερων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, σύμφωνα με το Reuters, παρά τις έντονες ανησυχίες σκληροπυρηνικών κύκλων στις ΗΠΑ ότι τέτοια τσιπ θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των ημιαγωγών αναμένει την απόφαση της κυβέρνησης για μια ευρύτερη έρευνα δασμών στις παγκόσμιες εισαγωγές τσιπ, βάσει του άρθρου 232 περί εθνικής ασφάλειας.



Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους δασμούς όχι μόνο σε κινεζικούς ημιαγωγούς, αλλά και σε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών από όλες τις χώρες που τους ενσωματώνουν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν ιδιωτικά να εννοηθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να εφαρμοστούν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ήδη επιβάλει πρόσθετο δασμό 50% στους κινεζικούς ημιαγωγούς, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2025.