Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, δήλωσε το Σάββατο ότι η αγορά εργασίας της χώρας αναμένεται να παραμείνει σφιχτή, εκτός αν υπάρξει σημαντική αρνητική διαταραχή της ζήτησης, και αναμένει ανοδική πίεση στους μισθούς.

Παρά τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η αύξηση των μισθών παρέμεινε στάσιμη για δεκαετίες στην Ιαπωνία λόγω των «εγκριμένων αποπληθωριστικών προσδοκιών» που αποθάρρυναν τις εταιρείες από την αύξηση των τιμών και των μισθών, δήλωσε ο Ουέντα.

Τώρα, οι μισθοί αυξάνονται και η έλλειψη εργατικού δυναμικού έχει γίνει «ένα από τα πιο επείγοντα οικονομικά ζητήματα», καθώς ο παγκόσμιος πληθωρισμός που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 λειτούργησε ως εξωτερικός σοκ που έβγαλε την Ιαπωνία από την αποπληθωριστική ισορροπία, είπε.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των μισθών εξαπλώνεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», είπε ο Ουέντα σε μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ.

«Εκτός από ένα σημαντικό αρνητικό σοκ στη ζήτηση, η αγορά εργασίας αναμένεται να παραμείνει σφιχτή και να συνεχίσει να ασκεί ανοδική πίεση στους μισθούς», δήλωσε στη συζήτηση που ασχολήθηκε με τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας που αναπτύσσονται στις μεγάλες οικονομίες.