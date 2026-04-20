Οι επενδυτές φαίνεται να παρερμηνεύουν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές, καθώς οι αγορές επιχειρούν να ανακάμψουν έπειτα από έντονες διακυμάνσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον Κόλπο.

Όπως επισημαίνουν, η αυξανόμενη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει οδηγήσει σε βιαστικές εκτιμήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες αντέδρασαν θετικά μετά την ανακοίνωση προσωρινής εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 7 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης την περασμένη Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για τη ναυσιπλοΐα ενίσχυσε αρχικά το θετικό κλίμα.

Οι αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη την προηγούμενη εβδομάδα, με τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 4,5% και τον Nasdaq Composite να σημειώνει άνοδο 7,2%. Ο τελευταίος κατέγραψε επίσης 13 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, επίδοση που δεν είχε σημειωθεί από το 1992.

Ωστόσο, η εικόνα αντιστράφηκε απότομα τη Δευτέρα, όταν οι παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν, καθώς η ροή στη θαλάσσια δίοδο διακόπηκε εκ νέου. Η εύθραυστη εκεχειρία αναμένεται να λήξει την Τρίτη, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επενδυτές ενδέχεται να υπερερμηνεύουν τις εξελίξεις, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια συγκυρία άμεσης αποκλιμάκωσης, ενώ στην πραγματικότητα η γεωπολιτική κατάσταση παραμένει ρευστή.

Όπως σημειώνεται, οι αγορές φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί σε ένα μοτίβο ταχείας αντίδρασης σε ανακοινώσεις, χωρίς όμως να αποτιμούν επαρκώς τους κινδύνους κλιμάκωσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η επαναλειτουργία του θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα των αγορών ενέργειας και τη διατήρηση μιας βιώσιμης ανοδικής τάσης στις μετοχές.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να είναι μακροχρόνιες, επηρεάζοντας τόσο την παγκόσμια οικονομία όσο και τις επενδυτικές στρατηγικές.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν και η απουσία οριστικής διπλωματικής λύσης διατηρούν υψηλό τον γεωπολιτικό κίνδυνο, γεγονός που καθιστά τον εφησυχασμό των αγορών επισφαλή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.