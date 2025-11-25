Οι επενδύσεις είναι Μαραθώνιος, όχι σπριντ

Τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές θυμίζουν δύσκολη ανηφόρα: μεταβλητότητα που σε κουράζει, αναμονή που δοκιμάζει την υπομονή και προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσεις ή να σταματήσεις. Η καταστροφολογία “πουλάει” περισσότερο από την ψυχραιμία και πολλοί σκέφτονται να πουλήσουν από φόβο, όχι από στρατηγική.

Κι όμως, εδώ, στις ανηφόρες κρίνεται η πραγματική αντοχή — όχι όταν όλα φαίνονται εύκολα, αλλά όταν χρειάζεται να κρατήσεις ρυθμό παρά την αβεβαιότητα. Και αυτό είναι κάτι που έχω μάθει όχι μόνο από τη δουλειά μου αλλά και μέσα από μια άλλη προσωπική μου σταθερά: το τρέξιμο.

Ας δούμε λοιπόν πώς το τρέξιμο διδάσκει ρυθμό, συνέπεια και αντοχή — τις ίδιες αρχές που χτίζουν ένα υγιές επενδυτικό ταξίδι.

Έχω δύο μεγάλες πυξίδες στη ζωή μου: το τρέξιμο και τη δουλειά μου. Και ναι — ίσως κάποιοι να θεωρήσετε υπερβολικό το ότι λέω πως αγαπώ τη δουλειά μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν πριν από εννέα χρόνια αποφάσισα να αλλάξω επαγγελματική πορεία και να ασχοληθώ αποκλειστικά με τις επενδύσεις και τη διαχείριση κεφαλαίων, δεν είχα φανταστεί ότι θα μου δημιουργούσε τόσο ενθουσιασμό, τέτοια διάθεση και, τελικά πάθος. Σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, τύχη και αστάθμητους παράγοντες, συνεχίζω να ξυπνάω κάθε μέρα με την ίδια ανάγκη να μάθω, να εξελιχθώ και να κατανοήσω τι πραγματικά κινεί τις αγορές.

Από την άλλη, αν και πάντα αθλούμουν, τα τελευταία τρία χρόνια το τρέξιμο έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μου. Ένα πρωινό, σε μία από αυτές τις διαδρομές, σκέφτηκα να εξερευνήσω τι κοινό έχουν αυτές οι δύο μεγάλες αγάπες μου. Τι παίρνω από τη μία και τι από την άλλη; Τι με απορροφά τόσο πολύ και στις δύο;

Και τότε συνειδητοποίησα κάτι απλό: όσο διαφορετικές κι αν φαίνονται, πίσω από τις λέξεις «τρέχω» και «επενδύω» κρύβεται η ίδια φιλοσοφία. Δεν έχει σημασία η ταχύτητα, αλλά η αντοχή. Δεν μετρά το πρώτο χιλιόμετρο ή το πρώτο κέρδος — αλλά η πορεία στον χρόνο.

Όταν τρέχω — και ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις — έχω προπονηθεί όχι μόνο σωματικά αλλά και νοητικά για να μην παρασυρθώ στα πρώτα χιλιόμετρα. Ακόμη κι αν νιώθω δυνατή και μπορώ να επιταχύνω, ξέρω ότι αν δεν κρατήσω ρυθμό, αν δεν σεβαστώ τη διαδρομή, αργά ή γρήγορα θα “βρω τοίχο”. Το ίδιο συμβαίνει και στις αγορές: οι επενδυτές που παρασύρονται από τη βραχυπρόθεσμη κίνηση, που κυνηγούν αποδόσεις ή “μόδες”, συχνά εξαντλούνται ψυχολογικά και οικονομικά πριν καν δουν αποτέλεσμα.

Η πειθαρχία είναι η γέφυρα που ενώνει τον στόχο με την πραγματικότητα. Στο τρέξιμο και στις επενδύσεις υπάρχουν στιγμές που θέλεις να σταματήσεις. Σε μια δύσκολη ανηφόρα, όταν οι δυνάμεις σε εγκαταλείπουν· ή σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, όταν βλέπεις την αξία του χαρτοφυλακίου σου να μειώνεται. Εκεί δοκιμάζεται η νοοτροπία. Εκεί αποφασίζεις ποια είναι η σχέση σου με το ρίσκο και την πειθαρχία. Συνεχίζεις όχι επειδή όλα πάνε καλά, αλλά επειδή ξέρεις ότι η πρόοδος — σε όλους τους μαραθωνίους της ζωής — δεν είναι ποτέ γραμμική.

Το τρέξιμο με έχει διδάξει να εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Κάθε διαδρομή, όσο απαιτητική κι αν είναι, χρειάζεται ρυθμό και σταθερότητα. Αν προσπαθήσεις να “παίξεις έξυπνα” απέναντι στη διαδρομή, εκείνη θα σε διαψεύσει. Το ίδιο και οι επενδύσεις: δεν χρειάζονται πανικό, αλλά συνέπεια. Όπως δεν μπορείς να γίνεις μαραθωνοδρόμος τρέχοντας μία φορά την εβδομάδα, έτσι δεν μπορείς να χτίσεις πλούτο επενδύοντας σποραδικά ή αλλάζοντας κατεύθυνση κάθε φορά που φυσά διαφορετικός άνεμος.

Η πραγματική επιτυχία έρχεται μέσα από μικρές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις — από την τακτική προπόνηση στο τρέξιμο και την τακτική αποταμίευση στις επενδύσεις. Και στις δύο διαδρομές, η δύναμη δεν βρίσκεται στα νούμερα αλλά στη συνέπεια, στην ψυχραιμία και στην επιμονή.

Κλείνοντας, θυμάμαι μια διαχρονική αλήθεια που εκφράζουν τα λόγια του André Kostolany και επιβεβαίωσαν με τη στάση τους ο Warren Buffett και ο αείμνηστος Charlie Munger ότι:

«Ο λόγος που τόσο λίγοι άνθρωποι γίνονται πλούσιοι είναι επειδή κανένας δεν θέλει να πλουτίσει αργά.»

*Η Γεωργία Παπαδοπούλου είναι Portfolio Manager, Financial Educator & Coach, Director InvestWise EE (αποκλειστικός συνεργάτης της Wealth Fund Services Ltd)

Email: [email protected]

LinkedIn: Georgia Papadopoulou