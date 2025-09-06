Στο ζήτημα των υποψηφίων διαδόχων του Τζερόμ Πάουελ στη θέση του επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναφέρθηκε το Σάββατο το Reuters, παρουσιάζοντας τα τρία πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν τα ηνία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» την απομάκρυνση του Πάουελ από την Fed, ακόμα και εάν η θητεία του αργεί να ολοκληρωθεί (τον Μάιο του 2026), τονίζοντας την απροθυμία του Πάουελ για να μειώσει τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού στην αμερικανική οικονομία.

Ο ΥΠΟΙΚ της κυβέρνησης του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, την Παρασκευή κάλεσε σε μια ζήτησε μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο η κεντρική τράπεζα κάνει τη δουλειά της, από τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει τα επιτόκια έως τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την αστυνομική της δύναμη.

Ακολουθούν ι 3 βασικότεροι υποψήφιοι για τη θέση του Πάουελ και οι πιθανότητες που δίνουν για την εκλογή τους οι στοιχηματικές Polymarket και Kalshi.

Κρίστοφερ Γουόλερ, 66 ετών

Διετέλεσε επικεφαλής ερευνητικός οικονομολόγος στην Fed του Σαιντ Λούις μέχρι που ο Τραμπ τον έβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed στην Ουάσιγκτον το 2020, ο Γουόλερ αναφέρθηκε στην ανεξαρτησία της Fed στην πρώτη του ομιλία ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Fed.

Ήταν από τους πρώτους που πίεσε την Fed να αυξήσει τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον ταχέως αυξανόμενο πληθωρισμό το 2021. Υποστήριξε ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε αύξηση της ανεργίας, μια πρόβλεψη που αποδείχθηκε σωστή.

Φέτος, προηγήθηκε των συναδέλφων του ζητώντας χαλάρωση της πολιτικής. Διαφώνησε τον Ιούλιο, όταν η Fed αποφάσισε να μην μειώσει τα επιτόκια.

Κέβιμν Χάσετ, 3 ετών

Ο Χάσετ είναι μακροχρόνιος σύμβουλος Ρεπουμπλικάνων αξιωματούχων και συντηρητικών think tanks, ο οποίος μπήκε στον κύκλο του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου, ηγούμενος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου από το 2017 έως το 2019.

Ως επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου σήμερα, είναι ένθερμος υποστηρικτής των δασμών και άλλων οικονομικών πολιτικών του Τραμπ.

Έχει επαναλάβει την κριτική του Τραμπ προς την τράπεζα υπό την ηγεσία του Πάουελ και υποστήριξε την απόλυση του επιτρόπου του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας από τον Τραμπ, μετά την απότομη αναθεώρηση προς τα κάτω των στοιχείων για την αύξηση της απασχόλησης τους προηγούμενους μήνες από την υπηρεσία τον Αύγουστο.

Πιθανότητες: 18% (Polymarket), 30% (Kalshi)

Κέβιν Γουόρς, 55 ετών

Διορισμένος στηΝ Fed από τον Τζορτζ Μπους το 2006, ο Γουόρς ήταν ο κύριος σύνδεσμος του τότε προέδρου της Fed, Μπεν Μπερνάνκι, με τη Wall Street κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2009. Απογοητεύτηκε από το κεντρικό στοιχείο του προγράμματος αγοράς ομολόγων της Fed για την καταπολέμηση της κρίσης, λέγοντας ότι εισήγαγε ακατάλληλα την κεντρική τράπεζα στον δημοσιονομικό τομέα.

Παραιτήθηκε το 2011, διακόπτοντας μια θητεία που θα διαρκούσε μέχρι το 2018.

Ο Τραμπ σχεδόν τον επέλεξε για πρόεδρο της Fed το 2018 και αργότερα δήλωσε ότι εύχεται να το είχε κάνει. Από τότε, ο Γουόρς έχει χρησιμοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις και άρθρα γνώμης για να εντείνει την κριτική του προς την Fed.

Πιθανότητες: 13% (Polymarket), 19% (Kalshi)