ΟΔΔΗΧ: Στα 507 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Με υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ:
Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 16 Ιου-νίου 2036, ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).
Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 507 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: