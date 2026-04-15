ΟΔΔΗΧ: Στα 507 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου

Με υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ:

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 16 Ιου-νίου 2036, ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 507 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: