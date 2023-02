Όταν η Hindenburg Research είχε σημάνει συναγερμό για τον ινδικό επιχειρηματικό όμιλο Adani Enterprises, ελάχιστοι είχαν δώσει την πρέπουσα σημασία και προσοχή. Μάλιστα πίστευαν πως η αποκάλυψη της εικονικής οικονομικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας τόσο της εταιρείας όσο και του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, ήταν μια ακόμα από τις δεκάδες χρηματιστηριακές υποθέσεις που εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο η Hindenburg Research δεν είναι ένας τυχαίος οίκος, διότι όπως λένε και οι αγγλοσάξονες «he puts his money, where his mouth is», δηλαδή τοποθετεί τα κεφάλαια του, ποντάροντας στις μετοχές που συμπεριλαμβάνει στις εκθέσεις του. Και συνήθως σορτάρει τις μετοχές, τα ομόλογα και τα παράγωγα προϊόντα, των εταιρειών για τις οποίες προβαίνει σε αποκαλύψεις.

Το 2017 η Hindenburg Research είχε αποκαλύψει ότι η Riot Blockchain’s (NASDAQ:RIOT), πραγματοποιούσε εξαγορές με σκοπό μόνο και μόνο τον πλουτισμό των insiders. Τότε η SEC είχε στείλει τον CEO της RIOT στη φυλακή.

Το 2018 είχε αποκαλύψει ότι η Yangtze River Port & Logistics (NASDAQ:YRIV), με κεφαλαιοποίηση $2 δισ. ήταν μια εταιρεία φάντασμα, η οποία και διαγράφηκε από το Nasdaq αφού είχε απωλέσει το 98% της τιμής της μετοχής της.

Μέσα στο 2020 είχε οδηγήσει τις εταιρείες SC Worx (NASDAQ:WORX) και Predictive Technology Group (OTC:PRED) στην SEC, σχετικά με παραπλανητική δραστηριότητα στον χώρο των τεστ για τον κορονοϊό, ενώ παράλληλα είχε αποκαλύψει κρυφές συναλλαγές και κακοδιαχείριση των κεφαλαίων της HF Foods (NASDAQ:HFFG).

Τον Σεπτέμβριο του 2020, στο έντυπο ένθετο Liberalmarkets, της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», είχαμε παρουσιάσει την έκθεση της Hindenburg Research, που αποκάλυπτε το σκάνδαλο της Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA), της επονομαζόμενης και Tesla των φορτηγών. Ήταν η στιγμή για το απόλυτο σορτάρισμα! Η μετοχή είχε κατρακυλήσει μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, από τα $65,90 στα $27,58 με ιδιαίτερη ευκολία καταγράφοντας μια απόδοση της τάξης του 58%. Και σήμερα η μετοχή βρίσκεται στα $2,75, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα.

Η έκθεση της Hinderburg ήρθε σε μια περίοδο που η μετοχή της Adani Enterprises (NSE:ADEL) είχε ήδη διπλασιάσει την τιμή της μέσα στο 2022 και λίγο πριν προβεί στη πώληση μετοχών που θα απέφεραν στον όμιλο περί τα $2,5 δισ. Η συμφωνία για τη πώληση των μετοχών προέβλεπε ένα σημαντικό discount για τους θεσμικούς επενδυτές και αγορά με δόσεις από τους ιδιώτες μικροεπενδυτές, κάτι από τη αρχή φαινόταν τουλάχιστον ύποπτο.

Γράφημα 52 εβδομάδων της μετοχής της Adani Entrerprises



Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, η μετοχή της ADEL υποχώρησε μέχρι τις 1.017,45 ρουπίες, έχοντας ανακάμψει μέχρι τις 1.572,70 ρουπίες. Υπενθυμίζουμε πως το υψηλό των 52 εβδομάδων ήταν στις 4.190 ρουπίες.

Γράφημα 30 ημερών της μετοχής της Adani Enterprises

Η πρώτη εντύπωση για την περίπτωση της Adani Enterprises ήταν η κλασσική αντιμετώπιση “too big to fail”, δηλαδή πως είναι «πολύ μεγάλη για να σκάσει», όχι μόνο σε επίπεδο Ινδίας αλλά στην παγκόσμια χρηματιστηριακή και επιχειρηματική σκηνή. Την χρηματιστηριακή κατάρρευση της ναυαρχίδας του ομίλου Adani κατά -63%, ακολούθησαν και η Adani Transmission κατά -70,3%, η Adani Green Energy κατά -71%, η Adani Total Gas κατά -61% και η Adani Port & Special Economic Zone κατά -52%.

Οι απώλειες για τον μεγαλομέτοχο Gautam Adani, ανέρχονται μέχρι στιγμής στα $115 δισ. Όμως ο κίνδυνος από την κατάρρευση της Adani Enterprises ξεπέρασε ήδη τα στενά όρια του μεγαλομετόχου και του ίδιου του ομίλου, απειλώντας το σύνολο του ινδικού τραπεζικού συστήματος καθώς βρίσκονται εκτεθειμένες με δανεισμό ύψους $9 δισ. οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ινδίας, όπως η State Bank of India, η Life Insurance Corp., η Union Bank of India, η Induslnd Bank, η ICICI και η Axis. Τα συνολικά τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια της Adani Enterprises ανέρχονται στα $30 δισ.

Ο κίνδυνος περαιτέρω μόλυνσης του συστήματος είναι μεγάλος, μετά από μια σειρά επιχειρηματικών κινήσεων της Adami, όπως είναι η εξαγορά της ελβετικής τσιμεντοβιομηχανίας Holcim από την Adani με δάνειο ύψους $10,6 δισ. από κοινοπραξία των τραπεζών Barclays, Deutsche Bank, Standard Chartered και Mizuho, η εξαγορά του αεροδρομίου της Mumbai με δάνειο ύψους $750 εκατ. από το Apollo Credit Fund και η συμμετοχή της Abu Dhabi’s International Holding Co. στο μετοχικό κεφάλαιο της Adani Entreprises ύψους $381 εκατ.

Η Goldman Sachs, η Nomura και η HSBC, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τους Αμερικανούς θεσμικούς επενδυτές και τις τράπεζες που διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους ομόλογα της Adani. Τη στιγμή μάλιστα που είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση ενός νέου ομολογιακού δανείου της Adani Enterprises ύψους $500 εκατ. Και δεν είναι λίγοι οι χρηματιστηριακοί αναλυτές που παρομοιάζουν τον Gautam Adani με τον Bernard Madoff και την Adani με το Pozni scheme του Madoff.