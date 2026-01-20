Ο Ίλον Μασκ αξιώνει 134 δισ. δολάρια από την OpenAI και την Microsoft

Ο Ίλον Μασκ αξιώνει έως και 134 δισ. δολάρια από την OpenAI και την Microsoft, υποστηρίζοντας ότι δικαιούται τα «αδικαιολόγητα κέρδη» που απέκτησαν χάρη στην αρχική του υποστήριξη, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 και 109,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις συνεισφορές του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία όταν συνίδρυσε την τότε νεοσύστατη εταιρεία το 2015, ενώ η Microsoft κέρδισε μεταξύ 13,3 και 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο Μασκ στην αγωγή που κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο πριν από τη δίκη του εναντίον των δύο εταιρειών.

«Χωρίς τον Ίλον Μασκ, δεν θα υπήρχε η OpenAI. Παρείχε το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής χρηματοδότησης, προσέφερε τη φήμη του και τους δίδαξε όλα όσα γνωρίζει για την επέκταση μιας επιχείρησης», δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, στο Reuters.

Η OpenAI χαρακτήρισε την απαίτηση του Μασκ «ανεύθυνη» και μέρος της «εκστρατείας παρενόχλησης» του εναντίον της OpenAI.

«Κόντρα» αγωγές

Η OpenAI χαρακτήρισε την αγωγή «αβάσιμη» και μέρος μιας εκστρατείας «παρενόχλησης» από τον Μασκ. Ένας δικηγόρος της Microsoft δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η εταιρεία «βοήθησε και υποκίνησε» την OpenAI.

Οι δύο εταιρείες αμφισβήτησαν τις αξιώσεις αποζημίωσης του Μασκ σε ξεχωριστή κατάθεση την Παρασκευή.

Ο Μασκ, ο οποίος αποχώρησε από την OpenAI το 2018 και διευθύνει την xAI, ισχυρίζεται ότι η OpenAI, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ChatGPT, παραβίασε την αρχική της αποστολή με μια πολύκροτη αναδιάρθρωση σε κερδοσκοπική οντότητα.

Ένας δικαστής στο Όκλαντ της Καλιφόρνια αποφάνθηκε αυτό το μήνα ότι η δίκη θα εκδικαστεί από ενόρκους και αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Στην αγωγή του, ο Μασκ αναφέρει ότι συνέβαλε με περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια, το 60% της αρχικής χρηματοδότησης της OpenAI, βοήθησε στην πρόσληψη προσωπικού, συνέδεσε τους ιδρυτές με επαφές και έδωσε αξιοπιστία στο έργο όταν δημιουργήθηκε.

«Ακριβώς όπως ένας πρώιμος επενδυτής σε μια νεοσύστατη εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει κέρδη πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερα από την αρχική επένδυση του επενδυτή, τα αθέμιτα κέρδη που έχουν αποκομίσει η OpenAI και η Microsoft – και τα οποία ο κ. Μασκ έχει τώρα το δικαίωμα να αποδώσει – είναι πολύ μεγαλύτερα από τις αρχικές συνεισφορές του κ. Μασκ» σημειώνεται στο έγγραφο.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι συνεισφορές του Μασκ στην OpenAI και τη Microsoft υπολογίστηκαν από τον εμπειρογνώμονα μάρτυρα του, τον οικονομικό αναλυτή Σ. Πολ Γουάζαν.

Ο Μασκ ενδέχεται να ζητήσει αποζημίωση και άλλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής διαταγής, εάν η κριτική επιτροπή κρίνει ότι κάποια από τις δύο εταιρείες είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με την αγωγή, χωρίς να προσδιορίζεται η μορφή που θα μπορούσε να έχει η διαταγή.

Στη δική τους αγωγή, η OpenAI και η Microsoft ζήτησαν από τον δικαστή να περιορίσει τα στοιχεία που μπορεί να παρουσιάσει ο εμπειρογνώμονας του Μασκ στους ενόρκους, υποστηρίζοντας ότι η ανάλυσή του πρέπει να αποκλειστεί ως «επινοημένη», «μη επαληθεύσιμη» και «άνευ προηγουμένου» και ως προσπάθεια «απίστευτης» μεταφοράς δισεκατομμυρίων από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε έναν πρώην δωρητή που έγινε ανταγωνιστής.

Οι εταιρείες αμφισβήτησαν επίσης τα στοιχεία του Μασκ σχετικά με τις ζημίες σε ευρύτερο πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση του εμπειρογνώμονα δεν είναι αξιόπιστη και θα μπορούσε να παραπλανήσει την κριτική επιτροπή