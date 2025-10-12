Τζέι Ντι Βανς: Οι επιδοτήσεις του Obamacare είναι απάτη

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επέκρινε τις πιστώσεις του Affordable Care Act την Κυριακή, χαρακτηρίζοντάς τες οχήματα για απάτη και ζητώντας ρυθμιστική μεταρρύθμιση, ακόμη και ενώ οι Δημοκρατικοί βουλευτές επιδιώκουν να επεκτείνουν τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης στη διαμάχη για το κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Οι φορολογικές πιστώσεις πηγαίνουν σε κάποιους ανθρώπους δικαιολογημένα, και πιστεύουμε ότι οι φορολογικές πιστώσεις στην πραγματικότητα πηγαίνουν σε πολλή σπατάλη και απάτη μέσα στη βιομηχανία ασφάλισης. Έτσι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι φορολογικές πιστώσεις θα πηγαίνουν στους ανθρώπους που τις χρειάζονται», είπε ο Βανς στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News.

Η άποψη του Βανς έρχεται σε αντίθεση με τη θέση των Δημοκρατικών στη Γερουσία, που τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν χρησιμοποιήσει τη νομοθετική τους επιρροή για να μπλοκάρουν ψήφους για ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα άνοιγε ξανά την κυβέρνηση.

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί στη Γερουσία έχουν κρατήσει στάση αναμονής, πιέζοντας για μια σειρά διορθώσεων στην υγειονομική περίθαλψη, όπως μια πιθανή επέκταση των αυξημένων φορολογικών πιστώσεων ασφάλισης που λήγουν στο τέλος του χρόνου.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης πλησιάζει την τρίτη εβδομάδα. Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, έχουν προσφέρει ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης μέχρι τον Νοέμβριο, και οι ηγέτες του κόμματος έχουν δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις για την υγειονομική περίθαλψη μπορούν να ξεκινήσουν αφού οι Δημοκρατικοί ψηφίσουν για το άνοιγμα της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για την πολιτική υγειονομικής περίθαλψης, αλλά μόνο αφού τελειώσει το κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Πιστεύουμε επίσης ότι το Obamacare έδωσε στη βιομηχανία ασφάλισης υγείας πολλή γελοία ρύθμιση που αν την κόψουμε, μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους πρόσβαση σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη με χαμηλότερο κόστος. Αυτό δουλεύουμε», πρόσθεσε ο Βανς την Κυριακή.

Πάνω από 24 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι εγγεγραμμένοι στην αγορά του Affordable Care Act, που προορίζεται για ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφάλιση μέσω των δουλειών τους.