Νορβηγία: Η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% - Προς νέες μειώσεις για το 2026

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας (Norges Bank) μείωσε την Πέμπτη το βασικό επιτόκιο αναφοράς της εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών, «δείχνοντας» πως θα εξετάσει νέα χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής κατά του επόμενους μήνες.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, το βασικό επιτόκιο της νορβηγικής κεντρικής τράπεζας μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4% από 4,25%, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters

Στην ανακοίνωση μετά από τη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Norges Bank, σημειώνεται πως εφόσον η νορβηγική οικονομία «προχωρήσει σε γενικές γραμμές εντός των προβλέψεων που έχουμε σήμερα, το επιτόκιο θα μειωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους».

Ωστόσο, η τράπεζα προσθέτει πως «μια υπερβολικά αυστηρή νομισματική πολιτική θα μπορούσε να περιορίσει την οικονομία περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για να μειωθεί ο πληθωρισμός στον στόχο» του 2%.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναφέρει ότι «είναι πιθανό να μην προχωρήσουμε σε μείωση των επιτοκίων όσο γρήγορα όσο είχε προβλεφθεί πριν από το καλοκαίρι».

Οι ανακοινώσεις της Norges Bank έρχονται σε ένα «γεμάτο» διήμερο για τις κεντρικές τράπεζες. Την Τετάρτη η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε τη μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στην πρώτη χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής εντός του 2025.

Αργότερα την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της στο 4%, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ).

Οι εκτιμήσεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Παράλληλα, η τράπεζα δημοσίευσε τις νέες της προβλέψεις για την πορεία της νορβηγικής οικονομίας.

Για την ανάπτυξη, προβλέπεται πως το ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 2% για το σύνολο του 2025, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης της τράπεζας τον Ιούνιο για ανάπτυξη 1,6% στο τρέχον έτος.

Για το 2026 προβλέπεται ανάπτυξη 1,5% (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Ιουνίου).

Για το γενικό πληθωρισμό, προβλέπεται πως θα «κλείσει» το 2025 στα επίπεδα του 3,1% (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Ιονίου).

Για το 2026 προβλέπεται πως θα διαμορφωθεί στο 2,8% (έναντι εκτίμησης 2,7% τον Ιούνιο).