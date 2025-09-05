Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την προειδοποίηση ότι σύντομα θα επιβάλει «αρκετά σημαντικούς» δασμούς στις εισαγωγές ημιαγωγών από εταιρείες που δεν μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ, αλλά θα εξαιρέσει εταιρείες όπως η Apple που επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο με δεκάδες κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες, μεταξύ αυτών τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και τη διευθύνουσα σύμβουλο της Oracle, Σάφρα Κατζ.

«Το συζήτησα με τους ανθρώπους εδώ, για τα τσιπ και τους ημιαγωγούς, και θα επιβάλουμε δασμούς σε εταιρείες που δεν έρχονται μέσα (στις ΗΠΑ)», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Θα βάλουμε δασμό πολύ σύντομα. Πιθανόν ακούτε ότι θα βάλουμε έναν αρκετά σημαντικό δασμό, ή όχι και τόσο υψηλό, αλλά έναν αρκετά σημαντικό δασμό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε πει τον περασμένο μήνα, σε μια εκδήλωση με τον Κουκ, ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, εξαιρώντας όμως τα προϊόντα εταιρειών που μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

Εκείνη την περίοδο, η Apple δεσμεύθηκε να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια σε μια εγχώρια παραγωγική πρωτοβουλία, προσθέτοντας στο πακέτο των 500 δισ. που είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Πέμπτης, ο Τραμπ σημείωσε ότι «ο Τιμ Κουκ θα είναι σε αρκετά καλή θέση» σε ό,τι αφορά τα ενδεχόμενα εισαγωγικά τέλη.

Οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια για να επαναπατρίσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους στους ημιαγωγούς. Από το 2020, οι μεγαλύτερες εταιρείες ημιαγωγών στον κόσμο, όπως η TSMC και η Samsung Electronics, έχουν δεσμεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή εργοστασίων στις ΗΠΑ.

Έτσι, αναμένεται ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών θα λάβουν εξαιρέσεις από τους ενδεχόμενους δασμούς του Τραμπ. Ωστόσο, πολλά στοιχεία των δασμών και των εξαιρέσεων για τις εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ παραμένουν ασαφή.