Νέα επένδυση των δύο γιων του Ντόναλντ Τραμπ σε μια startup κρυπτονομισμάτων

Μεταξύ των επενδυτών μιας startup επιχείρησης που ασχολείται με την προμήθεια ενέργειας και δυνατοτήτων πληροφορικής σε ειδικούς κρυπτονομισμάτων βρίσκονται οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ, ένα ακόμη παράδειγμα των ολοένα και στενότερων σχέσεων αυτής της βιομηχανίας με την οικογένεια του προέδρου.

Συγκεκριμένα, οι American Bitcoin, όπως ονομάζεται αυτή η νέα εταιρεία, «θέλει να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία που εξειδικεύεται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων (bitcoin) παγκοσμίως», επισημαίνουν οι εταίροι του σχεδίου σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσαν από κοινού σήμερα.

Η «εξόρυξη» είναι μια δραστηριότητα που συνίσταται στην κινητοποίηση υποδομών πληροφορικής, λογισμικών, μικροκυκλωμάτων και διακομιστών για την πραγματοποίηση υπολογισμών που είναι απαραίτητοι στη δημιουργία bitcoin.

Ως αντάλλαγμα για αυτούς τους υπολογισμούς, που γίνονται για την επαλήθευση συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο blockchain, το δίκτυο στο οποίο βρίσκονται τα κρυπτονομίσματα, ο «miner» αποζημιώνεται σε bitcoin.

Από τη μία πλευρά, ένας όμιλος επενδυτών στον οποίο συμμετέχουν ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στηρίζουν την εταιρεία American Data Centers, η οποία δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο και θα μετονομαστεί σε American Bitcoin.

