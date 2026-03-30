Morgan Stanley: Σήμα οπισθοχώρησης από τις μετοχές-«Καταφύγιο» σε μετρητά και ομόλογα λόγω Μέσης Ανατολής

Σε μια στρατηγική κίνηση μείωσης του ρίσκου προχώρησε η Morgan Stanley, υποβαθμίζοντας τις μετοχές και στρέφοντας το βλέμμα της στην ασφάλεια των κρατικών ομολόγων και των μετρητών, καθώς η αυξανόμενη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης αναγκάζουν τον αμερικανικό κολοσσό να υιοθετήσει μια πιο αμυντική στάση.

Στο ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσαν την Παρασκευή, οι αναλυτές της τράπεζας υποβάθμισαν τη σύσταση για τις παγκόσμιες μετοχές σε «equal weight» (ουδέτερη) από «overweight» (αυξημένη έκθεση), ενώ αντιθέτως, τα αμερικανικά ομόλογα και τα μετρητά αναβαθμίστηκαν σε «overweight».

«Η αβεβαιότητα γύρω από το μέγεθος και τη διάρκεια των διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου καθιστά τις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων υψηλού ρίσκου όλο και πιο ασύμμετρες», σημειώνουν οι στρατηγικοί αναλυτές, υπογραμμίζοντας ότι οι πιθανοί κίνδυνοι πτώσης υπερτερούν πλέον των προοπτικών ανόδου.

Ο εφιάλτης των 150 δολαρίων

Η πορεία του πετρελαίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών από τη στιγμή που το Brent σημείωσε άνοδο 59% αυτόν τον μήνα —τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία του, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα του Πολέμου του Κόλπου το 1990— με τις τιμές να ξεπερνούν τα 116 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα.

Η Morgan Stanley προειδοποιεί για ένα δυσοίωνο σενάριο, καθώς αν οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιηθούν στην περιοχή των 150-180 δολαρίων, οι αποτιμήσεις των διεθνών χρηματιστηρίων μπορούν να υποστούν συρρίκνωση έως και 25%.

Υποβάθμιση για ΗΠΑ και Ιαπωνία

Η μείωση της έκθεσης σε μετοχές αγγίζει άμεσα και τις δύο μεγάλες αγορές, αφού στις ΗΠΑ η σύσταση υποβαθμίστηκε σε «equal weight», αν και οι αμερικανικοί τίτλοι διατηρούν τη σχετική υπεροχή τους έναντι της Ευρώπης λόγω ισχυρότερης κερδοφορίας (EPS). Στην Ιαπωνία η υποβάθμιση αντανακλά τους κινδύνους στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το ενδεχόμενο παγκόσμιας ύφεσης, ιδιαίτερα αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγάλο διάστημα.

Επιστροφή στα «ασφαλή καταφύγια»

Η τρέχουσα τάση αποτελεί πλήρη αναστροφή του σκηνικού που επικράτησε το προηγούμενο έτος, καθώς ενώ πέρυσι οι επενδυτές απέφευγαν τα αμερικανικά assets λόγω των δασμών, πλέον οι ροές κεφαλαίων προς τις ΗΠΑ υπερβαίνουν τον υπόλοιπο κόσμο.

Σε μια περίοδο πετρελαϊκού σοκ, τα αμερικανικά ομόλογα θεωρούνται το απόλυτο καταφύγιο, καθώς η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας σε σύγκριση με την Ευρώπη.