Η αύξηση κατά 10% του τριμηνιαίου μερίσματος της Microsoft επιβεβαιώνει την ισχυρή κερδοφορία και το προφίλ επιστροφής κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Όπως μεταδίδει το Investing, το μέρισμα αυξήθηκε κατά 8 σεντ ανά μετοχή, φτάνοντας τα 0,91 δολάρια ανά τρίμηνο ή 3,64 δολάρια ετησίως, ανεβάζοντας τη μέση απόδοση στο 0,7% από 0,6%.

Η Morgan Stanley εξήγησε ότι η απόφασή της στοιχειοθετείται «από ένα περιβάλλον που δείχνει ισχυρή ανάπτυξη κερδών που φανερώνει θελκτικό πλαίσιο στην ισορροπία ρίσκου / ανταμοιβής. Παραμένουμε over weight», ανέφερε για τον τίτλο της Microsoft.

Η αύξηση είναι «σύμφωνη με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών (~10%)», σύμφωνα με την ιστορική τάση της Microsoft για ετήσιες αυξήσεις μεταξύ 8% και 11% την τελευταία δεκαετία.

Πέρα από τα μερίσματα, η Morgan Stanley τόνισε την ισχυρή δυνατότητα επαναγοράς μετοχών της Microsoft.

Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 55 δισεκατομμύρια δολάρια στον τρέχοντα σχεδιασμό επαναγοράς μετοχών, υποδηλώνοντας ότι τα προγράμματα επαναγορών θα συνεχιστούν,

Στις 30 Ιουνίου 2025, η Microsoft είχε πάνω από 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια δολάρια ελεύθερη ταμειακή ροή στο οικονομικό έτος 2026.

Κατά το οικονομικό έτος 2025, η Microsoft επαναγόρασε μετοχές αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς τις μετοχές που χρησιμοποιήθηκαν για φορολογικές ρυθμίσεις, και η Morgan Stanley προβλέπει «ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο επαναγορών στο σύνολο του οικονομικού έτους για το 2026 (FY2026)».

Από τα 60 δισεκατομμύρια του τελευταίου προγράμματος επαναγοράς, απομένουν 57,3 δισεκατομμύρια. Η εταιρεία επίσης «μπορεί να μειώνει τον σταθμισμένο μέσο όρο των εκδοθέντων μετοχών κάθε οικονομικό έτος από το FY2005».

Η Morgan Stanley πρόσθεσε ότι η απόδοση μερίσματος αποτελεί «μόνο ένα στοιχείο της επιστροφής κεφαλαίου» στο ευρύτερο επενδυτικό πλαίσιο, προβλέποντας «αύξηση εσόδων σε μέσο όρο διψήφιου ποσοστού» και 16% ετήσια σύνθετη αύξηση κερδών ανά μετοχή έως το FY2028, στηρίζοντας ένα «ελκυστικό προφίλ συνολικής απόδοσης 17% για τη Microsoft».