Morgan Stanley: Ο S&P 500 δεν αναμένεται να καταγράψει νέα χαμηλά

Ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Μάικλ Γουίλσον, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν αναμένει ο S&P 500 να καταγράψει σημαντικά νέα χαμηλά, επισημαίνοντας ότι η αγορά έχει φτάσει σε κατώτατο σημείο και ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αυξήσουν την έκθεσή τους σε κυκλικές και αναπτυξιακές μετοχές.

«Είδαμε ισχυρή ανάκαμψη από τα επίπεδα στήριξης 6300–6500», σημείωσε ο Γουίλσον. Αν και δεν αποκλείει επανάληψη δοκιμής σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης στο Ιράν ή αύξησης της αστάθειας των ομολόγων, εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική διάσπαση των πρόσφατων χαμηλών.

Ο αναλυτής τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σε ανοδική αγορά που ξεκίνησε τον Απρίλιο, μετά την κυλιόμενη ύφεση 2022–2025, και επισήμανε ότι ο δείκτης τιμής προς κέρδη του S&P 500 έχει μειωθεί κατά 18% από την κορύφωσή του, υποδηλώνοντας ότι οι κίνδυνοι έχουν ήδη τιμολογηθεί.

«Ιστορικά, τέτοια συμπίεση πολλαπλής εμφανίζεται μόνο κατά υφέσεις ή κύκλους σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, προτείνει κυκλικούς δείκτες όπως χρηματοοικονομικούς, καταναλωτικά αγαθά διακριτικής ευχέρειας και βιομηχανικούς, σε συνδυασμό με ποιοτικά αναπτυξιακά ονόματα, ιδιαίτερα κορυφαίες τεχνολογικές μετοχές.

Οι μετοχές των Magnificent 7 διαπραγματεύονται με 24πλάσια κέρδη μελλοντικής εκπλήρωσης, σχεδόν στο επίπεδο των Staples (22πλάσιο), αλλά με τριπλάσια αύξηση κερδών, γεγονός που τις καθιστά «αρκετά ελκυστικές».

Ο κύριος κίνδυνος παραμένει η πολιτική και τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, με το 10ετές ομόλογο στο 4,50% ως κρίσιμο όριο. Η αστάθεια των ομολόγων, που μειώθηκε απότομα την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί σημαντική μεταβλητή.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Wilson τόνισε την κυλιόμενη ανάκαμψη, αναφέροντας δείκτη PMI μεταποίησης 52,7 και αύξηση 8% στα έσοδα ξενοδοχείων ανά διαθέσιμο δωμάτιο τους τελευταίους έξι μήνες. «Τα μη τεχνικά δεδομένα τελικά αντικατοπτρίζονται στην αγορά εργασίας», κατέληξε.