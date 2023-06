Nasdaq – Adenza

Την Δευτέρα ανακοινώθηκε η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου Nasdaq (NDAQ NASDAQ). Για να αποφύγουμε κάθε παρεξήγηση, αναφερόμαστε στην ιστορία της επιχείρησης που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο Nasdaq, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται, που αλλού, στο Nasdaq. Σ

ύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η Nasdaq Inc θα εξαγοράσει την εταιρεία Adenza, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού για τη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Το κόστος της εξαγοράς θα φθάσει τα 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό αρκετά σημαντικό αφού η χρηματιστηριακή αξία της Nasdaq Inc βρίσκεται λίγο πάνω από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. H ιδιοκτήτρια της Adenza, η πολύ γνωστή εταιρεία Private Equity Thoma Bravo, θα εισπράξει 5,75 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και θα αποκτήσει και ένα σημαντικό μερίδιο στην Nasdaq Inc.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Financial Times, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Thoma Bravo θα κατέχει περίπου 15% των μετοχών της Nasdaq Inc. Εκτός από το τίμημα σε μετρητά και μετοχές, η Thoma Bravo θα έχει και έναν εκπρόσωπό της στο διοικητικό συμβούλιο της Nasdaq Inc. Αυτός θα είναι ο Χόλντεν Σπατ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη της Adenza μέσα στον όμιλο Thoma Bravo. Ο Σπατ εξέφρασε μάλιστα τον ενθουσιασμό της Thoma Bravo για το γεγονός πως γίνεται στρατηγικός μέτοχος στην Nasdaq Inc.

Όπως δήλωσε η Αντένα Φρίντμαν, διευθύνουσα σύμβουλος της Nasdaq Inc. από το 2017, η ιδέα αυτής της εξαγοράς ήταν δική της και η εταιρεία της ήταν αυτή που προσέγγισε την Thoma Bravo. Η επιχειρηματική λογική αυτής της εξαγοράς είναι αρκετά απλή: η Nasdaq Inc. θέλει να μειώσει ακόμα περισσότερο την εξάρτησή της από τα ευμετάβλητα έσοδα που προέρχονται από τα τέλη που επιβάλλονται στις συναλλαγές των μετοχών και τις συνδρομές που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του χρηματιστηρίου προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της διαπραγμάτευσης των μετοχών στα συστήματα της Nasdaq Inc.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2023 τα έσοδα από τον τομέα επιχειρηματικών λύσεων έφθασαν στο 71% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης ενώ μετά την απορρόφηση της Adenza υπολογίζεται πως θα ανεβούν τουλάχιστον στο 77%. Τα περίπου 590 εκατομμύρια δολάρια που είναι ο κύκλος εργασιών που αναμένει η Adenza για το 2023 προέρχονται από περίπου 60.000 πελάτες/χρήστες του λογισμικού της.

Οι πελάτες είναι διεθνείς και τοπικές τράπεζες, χρηματιστές και χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διαχειριστές κεφαλαίων, συνταξιοδοτικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες, hedge funds, χρηματιστήρια και συστήματα εκκαθάρισης χρηματιστηριακών πράξεων και άλλοι επαγγελματίες της χρηματοοικονομικής βιομηχανίας.

Το λογισμικό που πουλά η Adenza βοηθά τους πελάτες της να ανταπεξέλθουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο στις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση και την υποβολή ενός μεγάλου πλήθους λεπτομερών αναφορών προς τις εποπτικές αρχές και τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου.

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της εξαγοράς, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αξιωματούχους της Nasdaq Inc., είναι το γεγονός πως η ίδια η Nasdaq Inc. δεν προσφέρει αυτή τη στιγμή παρόμοιες υπηρεσίες με την Adenza, πράγμα που σημαίνει πως οι δύο επιχειρήσεις είναι συμπληρωματικές ως προς το αντικείμενο των εργασιών τους. Οι υπηρεσίες τέτοιου τύπου που προσφέρει αυτή τη στιγμή η Nasdaq Inc. στους διάφορους πελάτες της εκτείνονται σε διαφορετικούς τομείς, όπως αυτός του εντοπισμού ύποπτων δραστηριοτήτων (όπως το ξέπλυμα χρήματος) από τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες.

Παρά το γεγονός πως η συμφωνία εξαγοράς της Adenza από την Nasdaq Inc. έχει μία καθαρή επιχειρηματική λογική, η αντίδραση των επενδυτών στη συνεδρίαση της Δευτέρας ήταν πολύ αρνητική, καθώς η μετοχή της έπεσε κατά σχεδόν 12% και έκλεισε στα 51 δολάρια, πολύ κοντά στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 52 εβδομάδων (48,06) και αρκετά μακριά από το αντίστοιχο υψηλό (69,22).

Προφανώς, οι επενδυτές θεωρούν πως η εξαγορά γίνεται σε υψηλή τιμή. Όπως πολύ χαρακτηριστικά ανέφεραν αναλυτές του Reuters, η εξαγορά κάνει πολύ νόημα αλλά η τιμή της θυμίζει τις πολύ υψηλές αποτιμήσεις του 2021 και όχι την τωρινή πραγματικότητα.

Με παρόμοιο τρόπο είδε τα πράγματα ο αναλυτής της Keefe, Bruyette & Woods, ο οποίος εκτίμησε πως η εξαγορά θα αρχίσει να φέρνει κέρδη στην Nasdaq Inc. ύστερα από τρία χρόνια και πρόσθεσε πως «οι επενδυτές τελικά θα αγαπήσουν αυτή τη συμφωνία αλλά μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος».

Εκτός από αυτό, την κατάσταση δεν βοήθησε και η αντίδραση του οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P, ο οποίος υποβάθμισε αμέσως την πιστοληπτική ικανότητα της Nasdaq Inc. από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ. Η υποβάθμιση δεν αποτελεί έκπληξη αφού η εταιρεία σκοπεύει να δανειστεί 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά.

Από την άλλη μεριά, στην Thoma Bravo το κλίμα σίγουρα θα είναι εντελώς διαφορετικό. Η αγορά της Adenza είχε κοστίσει περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Adenza δημιουργήθηκε το 2021 όταν η Thoma Bravo ένωσε την Calypso η οποία της είχε κοστίσει 3,7 δισ. το 2021 με την AxiomSL, η οποία της είχε κοστίσει περίπου 2 δισ. το 2020. Είναι προφανές πως η συναλλαγή είναι εξαιρετικά κερδοφόρος για τη μεγάλη εταιρεία private equity.

Μόνο από τα μετρητά που θα εισπράξει θα πάρει πίσω όλο το κόστος της αγοράς της Adenza και το μερίδιο 15% στη Nasdaq Inc. θα είναι σχεδόν καθαρό κέρδος. Όσο και να κόστισε η διαχείριση της Adenza από το 2020 μέχρι τώρα, είναι βέβαιο πως η Thoma Bravo θα είναι εξαιρετικά κερδισμένη και μάλιστα μέσα σε μία περίοδο που οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων είχαν υποστεί πανωλεθρία.

Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη πώληση εταιρείας λογισμικού από την Thoma Bravo σε εταιρεία διαχείρισης χρηματιστηρίων. Είχε προηγηθεί η πώληση της Ellie Mae, εταιρείας παραγωγής λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων σε επιχειρήσεις που παρέχουν στεγαστικά δάνεια, το 2020. Αγοραστής τότε ήταν η μητρική εταιρεία του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η Intercontinental Exchange (ICE NYSE). Το ποσό που είχε εισπράξει τότε η Thoma Bravo ήταν κοντά στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια και το κέρδος που είχε αποκομίσει πλησίαζε τα 7 δισεκατομμύρια μέσα σε δύο μόλις χρόνια.

Όπως είχαμε δει τον Απρίλιο του 2021 όταν ασχοληθήκαμε με αυτή τη μεγάλη εταιρεία private equity και το «αφεντικό» και συνιδρυτή της Orlando Bravo (Ο Orlando Bravo, o βασιλιάς των Private Equity, πηγαίνει από το ένα deal στο άλλο με αιχμή την τεχνολογία), δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη εταιρεία private equity. Η έλλειψη βιασύνης στις πωλήσεις των εταιρειών που έχει στους κόλπους της σε συνδυασμό με την τάση της να προσπαθεί να πετύχει διατηρήσιμη ανάπτυξη σε όσες επιχειρήσεις αγοράζουν, την έχει κατατάξει ανάμεσα στις κορυφαίες του χώρου από πλευράς αποδόσεων.

Το γεγονός πως μέσω της πώλησης της Adenza αποκτά το 15% της Nasdaq Inc και γίνεται στρατηγικός επενδυτής ίσως να πρέπει να κάνει κάποιους υπομονετικούς επενδυτές να ρίξουν μία ματιά στις μετοχές της. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός των βασικών επενδυτικών προτιμήσεων και υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις αποδόσεις των ανταγωνιστών (μετά την προχθεσινή πτώση η μετοχή της έχει απόδοση – 10% το τελευταίο εξάμηνο ενώ οι περισσότερες μετοχές των μεγάλων ανταγωνιστικών χρηματιστηρίων έχουν θετικές αποδόσεις).

Διαβάζοντας όμως τις εκτιμήσεις των αναλυτών σχετικά με την επιχειρηματική λογική της εξαγοράς της Adenza, φανταζόμαστε πως αν η ταλαιπωρία της μετοχής της Nasdaq Inc συνεχιστεί ή ενταθεί δεν θα είναι καθόλου κακή ιδέα για έναν επενδυτή να γίνει συνεταίρος του Orlando Bravo. Εφόσον βέβαια διαθέτει αρκετή υπομονή!