Μια (ακόμα) καλή χρονιά για τις νέες εισαγωγές εταιρειών παγκοσμίως

Ύστερα από χρόνια αντιξοοτήτων, η παγκόσμια αγορά δημόσιων προσφορών (IPO) δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και μια στρατηγική στροφή προς εκδόσεις υψηλότερης ποιότητας. Μετά από αρκετά έτη που χαρακτηρίστηκαν από μακροοικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις, το 2025 αποτέλεσε χρονιά σταθεροποίησης και αναπροσαρμογής για την παγκόσμια αγορά IPO.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.293 IPOs, τα οποία άντλησαν 171,8 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 39% στα αντληθέντα κεφάλαια, με σχεδόν αμετάβλητο αριθμό συναλλαγών σε σύγκριση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη μετατόπιση της αγοράς προς ποιοτικότερες εισαγωγές. Τα στοιχεία μας έρχονται από την επικαιροποιημένη έκθεση της Ernst & Young που παρακολουθεί την παγκόσμια αγορά Δημοσίων Εγγραφών με τακτικές τριμηνιαίες ενημερώσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κλάδοι της βιομηχανίας (22%) και της Τεχνολογίας, μέσων και τηλεπικοινωνιών (TMT) (21%) κυριάρχησαν στα αντληθέντα κεφάλαια το 2025, αν και η βαρύτητά τους διαφοροποιήθηκε ανά περιοχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κλάδος τηλεπικοινωνιών αντιπροσώπευσε σχεδόν το 40% των συνολικών κεφαλαίων, κυρίως χάρη σε εταιρείες που στηρίζουν τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αντίθετα, η Ευρώπη παρουσίασε ένα πιο διαφοροποιημένο κλαδικό μείγμα, που περιλάμβανε τη βιομηχανία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το real estate και τον τουρισμό, καθώς και τον καταναλωτικό τομέα. Η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού κατέγραψε σημαντικές εισαγωγές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, στους τομείς της ρομποτικής, της κινητικότητας και της βιομηχανίας.

Σε επίπεδο περιοχών, η EMEIA ηγήθηκε της παγκόσμιας δραστηριότητας IPO ως προς τον αριθμό συναλλαγών, καλύπτοντας το 42% του συνόλου. Αντίθετα, η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, αποσπώντας το 43% των συνολικών εσόδων, κυρίως χάρη στην έντονη δραστηριότητα στο Χονγκ Κονγκ και τη διατηρούμενη δυναμική της ηπειρωτικής Κίνας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανανεωμένη ελκυστικότητα της περιοχής ως τόπου εισαγωγής νέων εταιριών καθώς ολοένα και περισσότερες κινεζικές εταιρείες επιλέγουν το Χόνγκ Κόνγκ για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

Πηγή: Ernst & Young ΙPO Report 2025

Ανά Ήπειρο:

Στην αμερικανική ήπειρο, η αγορά IPO των ΗΠΑ συνέχισε την ανάκαμψή της μετά την απότομη διόρθωση του 2022. Το έτος ξεκίνησε με έντονη αισιοδοξία, στηριζόμενη στη δυναμική των χρηματιστηρίων, στις αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και σε έναν ισχυρό αγωγό εταιρειών που προετοιμάζονταν για εισαγωγή. Ωστόσο, δύο σημαντικές αναταράξεις - η ανακοίνωση νέων δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση τον Απρίλιο και το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος - οδήγησαν πολλές εταιρείες να μεταθέσουν τα σχέδιά τους για το 2026.

Παρά τις προκλήσεις, η αγορά IPO στις ΗΠΑ ενισχύθηκε, με τον αριθμό συναλλαγών και τα αντληθέντα κεφάλαια να αυξάνονται κατά 27% και 38% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2024. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε μεγαλύτερες και ποιοτικότερες συναλλαγές: 11 IPOs άντλησαν άνω του 1 δισ. δολαρίων, έναντι 7 το 2024, αντιπροσωπεύοντας συνολικά πάνω από το 40% των κεφαλαίων.

Οι αγορές της Ασίας - Ειρηνικού κατέγραψαν ισχυρή επίδοση το 2025. Αν και ο αριθμός συναλλαγών παρέμεινε σταθερός, τα αντληθέντα κεφάλαια υπερδιπλασιάστηκαν (+106% σε σχέση με το 2024), με 7 από τις 10 μεγαλύτερες παγκόσμιες IPOs να λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Η Κίνα αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με το Χονγκ Κονγκ να επανέρχεται δυναμικά ως κορυφαίος κόμβος εισαγωγών.

Η περιοχή EMEIA επέδειξε μετρημένη ανθεκτικότητα το 2025, διατηρώντας τη θέση της ως μία από τις πλέον ενεργές και γεωγραφικά διαφοροποιημένες αγορές IPO παγκοσμίως. Παρότι τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 8% σε σχέση με το 2024, η EMEIA παρέμεινε πρώτη σε αριθμό εισαγωγών. Η Ινδία συνέχισε να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, με 367 IPOs και άντληση 22,9 δισ. δολαρίων, ενώ η περιοχή Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (MENA) επηρεάστηκε από την απουσία πολύ μεγάλων συναλλαγών.

Η αγορά IPO του 2025 δεν σηματοδοτεί επιστροφή στην παλιά κανονικότητα, αλλά προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον. Η ευελιξία, η στρατηγική προετοιμασία και η σαφήνεια στο επενδυτικό αφήγημα αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας. Καθώς το βλέμμα στρέφεται στο 2026, η συγκρατημένη αισιοδοξία κυριαρχεί. Εφόσον διατηρηθεί η σταθερότητα και περιοριστεί η μεταβλητότητα, οι βάσεις που τέθηκαν το 2025 μπορούν να στηρίξουν μια ουσιαστική διεύρυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας IPO.