Η μεξικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα στο πλαίσιο της πρότασης προϋπολογισμού για το 2026 τον επόμενο μήνα, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις της χώρας από φτηνές εισαγωγές και ικανοποιώντας ένα μακροχρόνιο αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αυξήσεις δασμών, που αναμένονται για εισαγωγές όπως αυτοκίνητα, υφάσματα και πλαστικά, στοχεύουν στην προστασία των εγχώριων κατασκευαστών από τη χορηγούμενη κινεζική ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες των σχεδίων.

Άλλες ασιατικές χώρες αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσουν υψηλότερους δασμούς, είπε ένα από τα άτομα.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά δασμών δεν ήταν αμέσως σαφή, και το σχέδιο μπορεί να αλλάξει, πρόσθεσαν οι πηγές. Η πρόταση εσόδων από τη διοίκηση της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ προγραμματίζεται να σταλεί στο Κογκρέσο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου.

Αν και το σχέδιο προϋπολογισμού θα απαιτήσει έγκριση από το νομοθετικό σώμα, το κόμμα της προέδρου και οι σύμμαχοί του κατέχουν πλειοψηφία δύο τρίτων και στις δύο Βουλές, περιορίζοντας τις πιθανές αλλαγές από τους νομοθέτες.

Υπενθυμίζεται ότι, η διοίκηση Τραμπ από τις αρχές του έτους έχει προτρέψει τους μεξικανούς αξιωματούχους να αυξήσουν τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, όπως έχουν κάνει οι ΗΠΑ.

Οι Μεξικάνοι αξιωματούχοι στη συνέχεια παρουσίασαν την ιδέα μιας «Βορειοαμερικανικής Οχύρωσης», που περιορίζει τις αποστολές από την Κίνα ενώ ενισχύει τις εμπορικές και βιομηχανικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει εκφράσει ενθουσιασμό για την ιδέα.

Οι χώρες προετοιμάζονται επίσης να επανεξετάσουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ τους, η οποία διαπραγματεύτηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.