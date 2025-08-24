Μετά το Τζάκσον Χολ, τι έπεται για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών

Μια αποτίμηση για τις επόμενες κινήσεις των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου επιχείρησε να κάνει την Κυριακή το Bloomberg, θέτοντας ερωτήματα για το τι ακολουθεί στη νομισματική πολιτική των μεγαλύτερων οικονομιών μετά και από τη λήξη του ετησίου συνεδρίου της Fed στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα στάθηκε στα όσα είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, αναφέροντας πως η Fed κατευθύνεται προς μια μείωση των επιτοκίων ήδη από την επόμενη συνεδρίαση για τη χάραξη πολιτικής τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ως προς το αν αυτή είναι η σωστή απόφαση.

Το Bloomberg έκανε λόγο για την αναμενόμενη απομάκρυνση του Πάουελ από τη θέση του διοικητή της Fed, υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που έχει δεχτεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για τη μη μείωση των επιτοκίων της τράπεζας

Οι πιέσεις του Τραμπ -αναφέρει το δημοσίευμα- είναι «πιθανό να ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς ο πρόεδρος επιδιώκει να αφήσει το στίγμα του σε αυτό που είναι ίσως το πιο σημαντικό ομοσπονδιακό όργανο που έχει μέχρι στιγμής ξεφύγει από τις προσπάθειές του για αναδιάρθρωση».

Η προσοχή στον Σεπτέμβριο

Το Bloomberg αναφέρεται στην ομιλία του Πάουελ για την πορεία των επιτοκίων της Fed, με τον Αμερικανό τραπεζίτη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο και στη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC) στις 17 Σεπτεμβρίου.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έχει σταματήσει πάνω από τον στόχο της Fed του 2%, με ορισμένους δείκτες να υποδηλώνουν ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να επεκταθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν επηρεάζονται άμεσα από τους δασμούς.

Εν τω μεταξύ, ενώ η πρόσληψη εργαζομένων έχει επιβραδυνθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, άλλοι δείκτες της αγοράς εργασίας, όπως το χαμηλό επίπεδο ανεργίας, παρουσιάζουν μια πιο σταθερή εικόνα.

Χωρίς μεγάλη σαφήνεια σχετικά με την πορεία της οικονομίας, οι διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουν εντείνονται. Ήδη, δύο διοικητές διαφώνησαν στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, όταν οι αξιωματούχοι δεν μείωσαν τα επιτόκια. Εάν τα μειώσουν τον Σεπτέμβριο, άλλοι ενδέχεται να διαφωνήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι διαφωνίες σχετικά με την πολιτική ενδέχεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς ο Τραμπ ορίζει νέους αξιωματούχους για τις κενές θέσεις στη Fed και η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο.

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις

Το Bloomberg προσθέτει πως η η ανεξαρτησία της Fed δεν είναι μόνο θέμα αρχής, αλλά και πρακτικής, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ουάσινγκτον έχουν αναπόφευκτα συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας.

«Εάν πράγματι υπάρξει μείωση και αντανακλά την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, αυτό πιθανότατα σημαίνει επιβράδυνση της ανάπτυξης και για τις άλλες χώρες, δεδομένου του μεγέθους της αμερικανικής οικονομίας», δήλωσε ο Μορίς Όμπσφελντ, ανώτερος ερευνητής στο Peterson Institute for International Economics και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναφερόμενος στην ευρωζώνη και σε άλλες οικονομίες.