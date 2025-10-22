Μετά τους δασμούς του Τραμπ, η Κίνα έγινε κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας για το πρώτο οκτάμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ εν μέσω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία (Destatis), οι γερμανικές εισαγωγές και εξαγωγές με την Κίνα ανήλθαν συνολικά σε 163,4 δισεκατομμύρια ευρώ (1) από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, ενώ το εμπόριο με τις ΗΠΑ ανήλθε σε 162,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι ΗΠΑ ήταν ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας το 2024, τερματίζοντας μια οκταετή σειρά για την Κίνα. Η αλλαγή αυτή επήλθε καθώς η Γερμανία επεδίωξε να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, με το Βερολίνο να επικαλείται πολιτικές διαφορές και να κατηγορεί το Πεκίνο για αθέμιτες πρακτικές.

Ωστόσο, η δυναμική του εμπορίου άλλαξε και πάλι φέτος, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την ανανέωση των δασμών.

Ο αντίκτυπος των δασμών

Οι δασμοί έχουν οδηγήσει σε μείωση των γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7,4% τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 99,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Αύγουστο, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 23,5% σε ετήσια βάση, δείχνοντας ότι η τάση επιταχύνεται.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αμερικανική δασμολογική και εμπορική πολιτική είναι ένας σημαντικός λόγος για τη μείωση των πωλήσεων», δήλωσε ο Ντίρκ Γιάντουρα, πρόεδρος της ένωσης εξωτερικού εμπορίου BGA.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ζήτηση των ΗΠΑ για κλασικά γερμανικά εξαγωγικά προϊόντα, όπως αυτοκίνητα, μηχανήματα και χημικά, έχει μειωθεί.

Με την συνεχιζόμενη απειλή των δασμών και το ισχυρότερο ευρώ, οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ δεν είναι πιθανό να ανακάμψουν σύντομα, δήλωσε ο Κάρστεν Μπρζέσκι, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών θεμάτων στην ING.

Οι εισαγωγές από την Κίνα

Οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν ακόμη πιο απότομα από αυτές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πτώση 13,5% σε ετήσια βάση, στα 54,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025.

Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 8,3%, στα 108,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Η ανανεωμένη έκρηξη των εισαγωγών από την Κίνα είναι ανησυχητική», δήλωσε ο Μπρζέσκι.

Προειδοποίησε ότι αυτό όχι μόνο αύξησε την εξάρτηση της Γερμανίας από την Κίνα, αλλά θα μπορούσε να προσθέσει πίεση σε βασικούς κλάδους όπου η Κίνα έχει γίνει σημαντικός ανταγωνιστής.

«Ελλείψει οικονομικής δυναμικής στο εσωτερικό, ορισμένοι στη Γερμανία ενδέχεται τώρα να ανησυχούν για τυχόν μεταβολές στις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο οικονομολόγος της Berenberg, Σαλόμον Φίντλερ.