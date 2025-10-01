Μείωση στην ιδιωτική απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

Οι ιδιωτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση απασχόλησης της ADP που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η ιδιωτική απασχόληση μειώθηκε κατά 32.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη μείωση 3.000 θέσεων τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση Απασχόλησης της ADP που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει αύξηση της ιδιωτικής απασχόλησης κατά 50.000 θέσεις, μετά από μια προηγούμενη αύξηση 54.000 θέσεων τον Αύγουστο.

Η έκθεση της ADP, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Stanford Digital Economy Lab, ενδέχεται να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή από επενδυτές που αναζητούν νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας, καθώς η πιο ολοκληρωμένη και παρακολουθούμενη έκθεση για την απασχόληση του υπουργείου Εργασίας για τον Σεπτέμβριο δεν θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ σημειώθηκε shutdown τα μεσάνυχτα της Τρίτης μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.

«Η αναστολή της δημοσίευσης οικονομικών στατιστικών θα δυσχεράνει την παρακολούθηση της κατάστασης της οικονομίας κατά τη διάρκεια του κλεισίματος», δήλωσε ο Μπιλ Άνταμς, επικεφαλής οικονομολόγος της Comerica Bank.

«Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη από τη συνήθη αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών στις δημοσιεύσεις ιδιωτικών δεδομένων, όπως τα στοιχεία της ADP και της Ward για τις πωλήσεις αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών».

Η 15η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης από το 1981 καθυστέρησε τη δημοσίευση της έκθεσης για τις δαπάνες στον τομέα των κατασκευών για τον Αύγουστο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Η εβδομαδιαία έκθεση για τις αιτήσεις ανεργίας της Πέμπτης επίσης δεν θα δημοσιευθεί.