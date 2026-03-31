Mega deal στον κλάδο των τροφίμων - Συγχώνευση της Unilever με την McCormick, αξίας 65 δισ. δολαρίων

Η Unilever ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα συγχωνεύσει τον τομέα τροφίμων της με τον παραγωγό μπαχαρικών McCormick, σε μια συναλλαγή που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του κλάδου τροφίμων και θα δημιουργήσει μια εταιρεία αξίας περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το deal θα διαμορφωθεί με το λεγόμενο Reverse Morris Trust (RMT), το οποίο προσφέρει φορολογικά οφέλη.

Η Unilever θα αποσχίσει τον κλάδο τροφίμων και στη συνέχεια θα τον συγχωνεύσει με την McCormick. Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή RMT στην οποία εμπλέκεται ευρωπαϊκή εταιρεία, ανέφερε η Rothschild, η οποία διετέλεσε συν-επικεφαλής χρηματοοικονομικός σύμβουλος της McCormick.

Η Unilever και οι μέτοχοί της θα κατέχουν το 65% του πλήρως απομειωμένου μετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσας εταιρείας, ποσό που αντιστοιχεί σε 29,1 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της McCormick κατά τον τελευταίο μήνα, η οποία ανέρχεται στα 57,84 δολάρια, ανέφεραν οι εταιρείες.

Ο βρετανικός «κολοσσός» των καταναλωτικών αγαθών θα λάβει επίσης 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Η συμφωνία αποτιμά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Unilever στον τομέα των τροφίμων σε σχεδόν 45 δισεκατομμύρια δολάρια και της McCormick σε περίπου 21,0 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη κίνηση του CEO Φερνάντο Φερνάντεζ από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάρτιο του 2025 και έρχεται μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης πέρυσι του κλάδου παγωτών της Unilever, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, στον οποίο ανήκουν οι Ben & Jerry's και Magnum.

«Υπάρχει λογική στην πώληση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων, όπου οι όγκοι έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Χάρσαραν Μαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aviva Investors, μέτοχος της Unilever, στο Reuters. Το μοντέλο RMT είναι «λογικό» δεδομένων των φορολογικών ζητημάτων που είχαν πλήξει παρόμοιες συμφωνίες τα τελευταία χρόνια, ‌πρόσθεσε.

«Παγκόσμιοι ομόλογοι, όπως η Procter & Gamble, έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία αυτή τη δομή τα προηγούμενα χρόνια για την πώληση μη βασικών επιχειρήσεων σε μια αφορολόγητη δομή».

Η συμφωνία εξαιρεί ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της Unilever στην Ινδία, πρόσθεσαν οι εταιρείες.