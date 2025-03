Σηκώνει το γάντι ο Τριντό και απαντά με δασμούς στον Τραμπ: «Ανόητο αυτό που έκανες»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, σε μια πολύ επιθετική ομιλία του κατά του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ επέλεξαν τον εμπορικό πόλεμο κατά του Καναδά».

Ενώ απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο και στους Αμερικανούς πολίτες, είπε πως ο πρόεδρός τους, τους ωθεί στην οικονομική καταστροφή.

«Ο πιο κοντινός μας σύμμαχος και φίλος… Και την ίδια ώρα λένε πως κάνουν συζητήσεις σε καλό επίπεδο με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, έναν ψεύτη, δολοφόνο δικτάτορα. Αν βγαίνει νόημα από αυτό… Οι Καναδοί είναι λογικοί και ευγενείς. Δεν θα κάνουμε πίσω στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ. Όλα εδώ κρίνονται. Οι δασμοί ήρθαν και οι Καναδοί απαντούν.

Βάζουμε 25% δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, που θα προκαλέσουν ζημιές 155 δισ. στις ΗΠΑ. Τα 25% θα αφορούν άμεσες ενέργειες. Οι ενέργειες των ΗΠΑ είναι παράνομες και οι δασμοί μας θα μείνουν έως ότου αλλάξει στάση η κυβέρνηση των ΗΠΑ» ανέφερε, σχολιάζοντας πως δεν υπάρχουν νικητές σε αυτόν τον πόλεμο.

Today, the United States launched a trade war against Canada: their closest partner and ally — their closest friend.



Canadians are reasonable, but we will not back down from a fight.



Not when our country is at stake.