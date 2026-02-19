«Μάχη» για την Warner Bros: Το Netflix «ρίχνει» επιπλέον μετρητά έναντι της Paramount

Το Netflix «ρίχνει» άφθονα μετρητά και θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά της για την Warner Bros Discovery, ιδιοκτήτρια της HBO Max, εάν η Paramount Skydance ανεβάσει τη δική της προσφορά, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Οι δύο «κολοσσοί» εμπλέκονται σε μια έντονη αντιπαλότητα για την Warner Bros WBD.O και τον κατάλογό της, ο οποίος περιλαμβάνει εμβληματικές σειρές όπως «Χάρι Πότερ», «Game of Thrones», DC Comics και Superman.

Αν και η Warner Bros προχωρά με την ψηφοφορία των μετόχων στις 20 Μαρτίου σχετικά με την προσφορά του Netflix, έχει δώσει στην Paramount μια εβδομάδα για να υποβάλει μια πιο ελκυστική προσφορά.

Το Netflix έχει προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή, ή 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, για το στούντιο και τις δραστηριότητες streaming της Warner Bros, ενώ η Paramount έχει προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή, ή 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, για ολόκληρη την εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει την Discovery Global που στεγάζει τα CNN, HGTV και άλλα τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία.

Το Netflix διαθέτει πολλά διαθέσιμα κεφάλαια που του δίνουν κάποια ευελιξία να ανεβάσει το ποντάρισμα, σύμφωνα με τις πηγές, καθώς διαθέτει περίπου 9,03 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στον ισολογισμό του στις 31 Δεκεμβρίου.

Η Warner Bros απέρριψε την τελευταία εχθρική προσφορά εξαγοράς της Paramount την Τρίτη, αλλά έδωσε προθεσμία μέχρι το τέλος της Δευτέρας για να υποβάλει μια «καλύτερη και τελική» προσφορά. Η Paramount έπεισε το διοικητικό συμβούλιο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφού πρότεινε ανεπίσημα μια προσφορά 31 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με την Warner Bros.

«Το Netflix φαίνεται να έχει ακόμα το πάνω χέρι, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα», δήλωσε ο Ματ Μπριτζμαν, ανώτερος αναλυτής μετοχών στην Hargreaves Lansdown. «Η τιμή θα είναι πιθανώς ο αποφασιστικός παράγοντας — οι ανησυχίες της Warner σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον κανονιστικό κίνδυνο είναι πραγματικές, αλλά σε ένα αρκετά υψηλό ποσό, γίνονται δευτερεύουσες».

Ο ίδιος αναμένει ότι το Netflix θα αντιπαραθέσει οποιαδήποτε βελτιωμένη προσφορά από την Paramount. «Αλλά η πραγματική ανατροπή είναι ότι αυτές οι συμφωνίες δεν ήταν ποτέ συγκρίσιμες, και τελικά μπορεί να καταλήξει στο πόση αξία αποδίδουν το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι στην επιχείρηση δικτύου που θα αφήσει πίσω του το Netflix», δήλωσε.

Η Paramount δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί την προσφορά που έχει υποβάλει για το στούντιο, θα αντιταχθεί στην «κατώτερη» συγχώνευση με το Netflix και εξακολουθεί να σχεδιάζει να ορίσει διευθυντές για την επερχόμενη ετήσια συνέλευση της Warner Bros.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο αν η μητρική εταιρεία της CBS θα βελτιώσει την προσφορά της, την οποία το Netflix έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, σύμφωνα με την Warner Bros.