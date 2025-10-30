Το λιμάνι των ρεκόρ

Τα μεγέθη εννεαμήνου του ΟΛΠ μπορεί να μην ήταν συναρπαστικά όπως σε άλλες περιόδους, κρύβουν ωστόσο μια ισχυρή δυναμική. Και τούτο διότι ο βασικός πυλώνας δραστηριότητας που είναι η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων ΙΙ και ΙΙΙ εμφανίζει μείωση 2,4% στο εννεάμηνο και 14,8% στο γ’ τρίμηνο. Το 70% της καθαρής κερδοφορίας του ΟΛΠ έρχονταν από την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μα αυτό ως δεδομένο η εικόνα στο φετινό γ’ τρίμηνο αναμένονταν στην καλύτερη των περιπτώσεων αδύναμη.

Παρόλα αυτά τα καθαρά κέρδη είναι αυξημένα κατά 8,5% στα 76 εκατ. ευρώ. Η διαφορά έχει γίνει από τον Προβλήτα Ι ο οποίος εξυπηρετεί την εσωτερική κίνηση εμπορευματοκιβωτίων η οποία εμφανίζει αύξηση 15,3% στο γ’ τρίμηνο καθώς και στο σύνολο εμφανίζει αύξηση 32%. Ο προβλήτας 1 ήταν για πολλά χρόνια ζημιογόνος καθώς φιλοξενούσε το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και άλλα κέντρα κόστους. Στο περυσινό γ’ τρίμηνο ήταν οριακά θετικός ενώ φέτος εμφανίζει καθαρά κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ, όσα είναι και η διαφορά σχεδόν στην ομήλική κερδοφορία. Οι λοιπές επιμέρους επιδόσεις είχαν ως εξής:

Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε αύξηση +32% στη συνολική διακίνηση (546.399 TEUs).

Ο Τομέας Κρουαζιέρας ενίσχυσε την ηγετική του θέση στη Μεσόγειο, με αύξηση +12,9% στους επιβάτες (1.561.883).

Η Ακτοπλοΐα κατέγραψε θετική πορεία στην επιβατική κίνηση, αλλά μείωση εσόδων λόγω μείωσης κατά 50% των τελών, σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση (Ν. 5193/2025).

Ο Τομέας Οχημάτων (Car Terminal) είχε αύξηση διακίνησης +19,8%, αλλά μείωση εσόδων λόγω ομαλοποίησης αποθηκευτικών χρεώσεων.

Η Ναυπηγοεπισκευή σημείωσε μείωση εσόδων (-12,3%) λόγω εργασιών συντήρησης στη Πλωτή Δεξαμενή Νο2.

Κατά τα λοιπά το καθαρό ταμείο μειώθηκε στα 72,7 εκατ. ευρώ από 116 εκατ. ευρώ στις αρχές της χρονιάς. Δεδομένου ότι ο ΟΛΠ μοίρασε 50 εκατ. ευρώ σε μέρισμα τον Αύγουστο οι ταμειακές ροές παρέμειναν για ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρές με την εταιρία να προχωράει σε πρόωρη εξόφληση δανείων 26,5 εκατ. ευρώ. Οι ισχυρές ταμειακές επιδόσεις και η χαμηλή μόχλευση του ισολογισμού εξασφαλίζουν την άνετη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου για το οποίο εκτιμάται ότι οι υποχρεωτικές επενδύσεις το 2026 θα διαμορφωθούν σε 71 εκατ. ευρώ.

Αν θεωρήσουμε ότι ο βασικός λόγος επιβράδυνσης(;;;) των επιδόσεων ήταν ο πόλεμος στην Μ. Ανατολή και η αλλαγή της ρότας των πλοίων για να αποφύγουν τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας τότε μάλλον έχουμε μια περίπτωση εταιρίας που έχει μπροστά της καλύτερες ημέρες. Η αποτίμηση της με βάση τα φετινά στοιχεία κερδοφορίας βρίσκεται στις 11,7 φορές τα καθαρά κέρδη και 7,1 φορές την επιχειρηματική αξία των λειτουργικών της κερδών. Η μερισματική απόδοση αναμένεται στο 4,5% στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης. Οι επενδύσεις και η αναβάθμιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων δημιουργούν ένα επιπλέον δυνητικό περιθώριο ανάπτυξης προσδίδοντας έτσι και μια σημαντική παράμετρο ανάπτυξης στα μεγέθη των επόμενων χρήσεων.

Πως εξελίσσονται τα μεγέθη του ΟΛΠ