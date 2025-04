Οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ προς στις κινεζικές εισαγωγές ανέρχονται πλέον σε ποσοστό 145%, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ αυξάνει τους δασμούς για το Πεκίνο στο 125% από 84%.

Ωστόσο, αυτό έρχεται να προστεθεί σε έναν δασμό 20% που σχετίζεται με τη φαιντανύλη και τον οποίο ο Τραμπ είχε επιβάλει προηγουμένως στην Κίνα.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τετάρτη (09/04), ο Τραμπ ανακοίνωσε μια 90ήμερη παύση των επιπρόσθετων δασμών για τις περισσότερες από 75 χώρες που, όπως είπε, έχουν προσεγγίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ (υπουργεία Εμπορίου, Οικονομικών και τον Αντιπρόσωπο Εμπορίου) ζητώντας διάλογο για θέματα όπως οι εμπορικοί φραγμοί, η νομισματική πολιτική και οι μη νομισματικοί δασμοί.

Καθώς οι χώρες αυτές δεν προχώρησαν σε αντίποινα –«κατόπιν έντονης δικής μου σύστασης», όπως επεσήμανε– ο Τραμπ προχώρησε στην εφαρμογή σημαντικά μειωμένου ανταποδοτικού δασμού, μόλις 10%, που τίθεται επίσης άμεσα σε ισχύ για αυτές τις χώρες. «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι αρκετοί «φοβήθηκαν λίγο» για τους δασμούς και αντέδρασαν υπερβολικά, αλλά επανέλαβε την πεποίθησή του πως τελικά θα συναφθούν εμπορικές συμφωνίες με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

«Η Κίνα επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Απλώς δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν… Ο πρόεδρος Σι είναι υπερήφανος άνθρωπος… Δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν, αλλά θα το καταλάβουν», είπε ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ, οι αγορές εμφάνισαν σημάδια ανάκαμψης, αφού ο Dow Jones, εκτοξεύτηκε αστραπιαία μετά το συντηρητικό rebound που είχε κάνει τις προηγούμενες ώρες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού που έχει δείξει η Κίνα προς τις αγορές του κόσμου», καταγγέλλοντας εμμέσως πρακτικές εκμετάλλευσης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο – ελπίζω στο άμεσο μέλλον – η Κίνα θα καταλάβει ότι οι εποχές που έκλεβε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες δεν είναι πια βιώσιμες ή αποδεκτές».

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για «πάγωμα» των δασμών για 90 ημέρες ως «σημαντικό βήμα για σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι δασμοί είναι φόροι που μόνο βλάπτουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω σταθερά μια συμφωνία μηδενικών δασμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επίτευξη ενός εμπορίου χωρίς τριβές και με αμοιβαίο όφελος. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη συνεχίζει να εστιάζει στη διαφοροποίηση των εμπορικών της εταιρικών σχέσεων, εμπλεκόμενη με χώρες που αντιπροσωπεύουν το 87% του παγκόσμιου εμπορίου και μοιράζονται τη δέσμευσή μας για ελεύθερη και ανοικτή ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών» πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.

