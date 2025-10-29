CNN, Reuters

Ως μία μοναδική ευκαιρία για την Κίνα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ισότιμη με τις ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή, χαρακτηρίζει το CNN την επικείμενη ιστορική συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επισημαίνει σε ανάλυσή του ότι ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου εναντίον της Κίνας έχει αμφισβητήσει την προσπάθεια του Σι για ανάπτυξη και καινοτομία, αλλά έχει επίσης προσφέρει στο Πεκίνο το απροσδόκητο δώρο ενός λαμπρού προσκήνιου, στο οποίο μπορεί να επιδείξει την οικονομική του δύναμη.

«Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου έσπευσε να κολακεύσει τον Τραμπ και να διαπραγματευτεί τη μείωση των παγκόσμιων δασμών που επέβαλε την άνοιξη, η Κίνα αντέδρασε με δικά της μέτρα – έως ότου και οι δύο πλευρές αναγκάστηκαν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συνάψουν εκεχειρία», αναφέρεται σχετικά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την επιβολή αμερικανικών κανόνων που έπληξαν την πρόσβαση της Κίνας στην αμερικανική τεχνολογία και στόχευσαν τη ναυτιλιακή της βιομηχανία, το Πεκίνο αντέδρασε ανακοινώνοντας μια εκτεταμένη επέκταση των ελέγχων στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών σπάνιων γαιών – μια κίνηση που τάραξε την Ουάσιγκτον και ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει με επιπλέον δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα.

Και οι δύο πλευρές φαίνεται να υποχωρούν από την τελευταία αυτή κλιμάκωση μετά τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των κορυφαίων διαπραγματευτών των δύο χωρών, που έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μαλαισία.

Σύμφωνα, πάντως, με το CNN, «η Κίνα θα διαπραγματευτεί, αλλά δεν θα υποκύψει».

Ωστόσο, και οι δύο πλευρές έστειλαν θετικά μηνύματα μετά τις εμπορικές συνομιλίες το Σαββατοκύριακο, με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ να υποδηλώνει ότι το Πεκίνο θα αναβάλει τους ελέγχους του στις σπάνιες γαίες, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν την απειλή για 100% δασμούς και θα παρατείνουν την προηγούμενη εκεχειρία σε ό,τι αφορά τη δασμολογική πολιτική τους.

Reuters: Στο επίκεντρο των συνομιλιών δασμοί, σπάνιες γαίες, TikTok και φαιντανύλη

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας όταν θα συναντήσει τον Σι στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Θα είναι η πρώτη τους συνάντηση, πρόσωπο με πρόσωπο, από την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ωστόσο, με τις δύο χώρες να δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη προθυμία να παίξουν σκληρά σε τομείς οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού - κάτι που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως ένα νέο Ψυχρό Πόλεμο - παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει η εμπορική αποκλιμάκωση.

Ο εμπορικός πόλεμος ξέσπασε αυτό το μήνα, μετά την πρόταση του Πεκίνου να επεκτείνει δραματικά τους περιορισμούς στις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών, που είναι ζωτικής σημασίας για εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, έναν τομέα στον οποίο κυριαρχεί η Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε να ανταποδώσει με επιπλέον δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές και με άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα που γίνονται με αμερικανικό λογισμικό - κινήσεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομία.

Λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, η Κίνα αγόρασε τα πρώτα της φορτία αμερικανικής σόγιας μετά από αρκετούς μήνες, σύμφωνα με αποκλειστική είδηση του Reuters την Τετάρτη.

Ο Ράιαν Χας, ειδικός για την Κίνα στο Brookings Institution, δήλωσε, ωστόσο, ότι και οι δύο πλευρές θα είναι απρόθυμες να παραιτηθούν από τον έλεγχο των αγαθών και των τεχνολογιών, από τα οποία εξαρτάται η άλλη πλευρά. «Αυτά τα σημεία συμφόρησης θα παραμείνουν, σαν γεμάτα όπλα πάνω στο τραπέζι, καθώς και οι δύο ηγέτες αναζητούν τρόπους να μειώσουν την εθνική τους εξάρτηση ο ένας από τον άλλο για κρίσιμες εισροές», είπε.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ελπίζει η σύνοδος κορυφής να είναι η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων μεταξύ Τραμπ και Σι το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επισκέψεων των ηγετών σε κάθε χώρα, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, ο Τραμπ επιθυμεί κάποια γρήγορη πρόοδο, σε συνομιλίες που παρακολουθούνται στενά από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο ίδιος δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Πεκίνου να περιορίσει τη ροή των χημικών προδρόμων για την παραγωγή φαιντανύλης, ενός θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς που είναι η κύρια αιτία θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ.

Τόνισε επίσης ότι ενδέχεται να υπογράψει τελική συμφωνία με τον Σι σχετικά με το TikTok, την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που αντιμετωπίζει απαγόρευση στις ΗΠΑ, εκτός εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της εκχωρήσουν τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί για «θετικά αποτελέσματα», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Guo Jiakun.

Οι προηγούμενες συμφωνίες, που μείωσαν δραστικά τα αντισταθμιστικά δασμολόγια σε περίπου 55% από την πλευρά των ΗΠΑ και 10% από την πλευρά της Κίνας και επανέφεραν τη ροή μαγνητών σπάνιων γαιών από την Κίνα, λήγουν στις 10 Νοεμβρίου.

«Περιμένω ότι προς το παρόν θα αναβάλουν τη λήψη απόφασης», δήλωσε ο Σκοτ Κένεντι, εμπειρογνώμονας για την οικονομία της Κίνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι όποια συμφωνία και αν προκύψει, δεν περιμένει να είναι ουσιαστική ή μακροπρόθεσμη.

«Οι συνομιλίες δεν θα αντιμετωπίσουν καν τις δεκαετίες ανησυχιών των ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές της Κίνας και την υπερπαραγωγή από τις κινεζικές βιομηχανίες. Για την Κίνα, αυτό είναι από μόνο του μια νίκη», πρόσθεσε ο Κένεντι.

Ο Άλεξ Γκρέι, επικεφαλής του προσωπικού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και τώρα διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας American Global Strategies, δήλωσε ότι αναμένει ο Τραμπ να προτιμήσει να συνάψει κάποιο είδος οικονομικής συμφωνίας με την Κίνα, αλλά θα χρειαστεί παραχωρήσεις για να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Ο Μπέσεντ είπε ότι η Κίνα συμφώνησε να βοηθήσει στην αναχαίτιση της ροής των προδρόμων ουσιών της φαιντανύλης, αλλά δεν είπε αν οι ΗΠΑ έκαναν οποιεσδήποτε παραχωρήσεις σε αντάλλαγμα.

Το Πεκίνο ζήτησε την άρση των δασμών 20% επί της φαιντανύλης, τη χαλάρωση των ελέγχων στις εξαγωγές ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας και την αναστολή των νέων αμερικανικών λιμενικών τελών για τα κινεζικά πλοία, με στόχο την καταπολέμηση της παγκόσμιας κυριαρχίας της Κίνας στη ναυπηγική, τη θαλάσσια μεταφορά και την εφοδιαστική.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι έρχεται στο τέλος μιας πενθήμερης περιοδείας στην Ασία, κατά την οποία υπέγραψε συμφωνίες με την Ιαπωνία και χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας για τις σπάνιες γαίες, επιδιώκοντας να αμβλύνει την κυριαρχία της Κίνας στα ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε όλα, από αυτοκίνητα έως μαχητικά αεροσκάφη.

Το μείζον ζήτημα με την Ταϊβάν

Οι περιφερειακές στρατηγικές εντάσεις, ιδίως γύρω από την Ταϊβάν, που διεκδικεί το Πεκίνο, σύμμαχος των ΗΠΑ και δύναμη υψηλής τεχνολογίας, αποτελούν ένα απειλητικό σκηνικό για τη σύνοδο κορυφής.

Την Κυριακή, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κινεζικά βομβαρδιστικά H-6K πέταξαν πρόσφατα κοντά στην Ταϊβάν για να πραγματοποιήσουν «ασκήσεις αντιπαράθεσης».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ταϊβάν δεν πρέπει να ανησυχεί για τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι εμπειρογνώμονες εκφράζουν φόβους ότι ο Trump ενδέχεται να προσφέρει παραχωρήσεις σχετικά με το νησί. Η Ουάσιγκτον υποχρεούται, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, να παρέχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Ο Γκρέι, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, απέρριψε την ιδέα ότι ο Τραμπ θα εγκαταλείψει την Ταϊβάν υπέρ μιας μεγάλης συμφωνίας με το Πεκίνο ως «ένα πυρετώδες όνειρο των think tanks της Ουάσιγκτον».

«Ακούμε αυτό ξανά και ξανά... και ποτέ δεν συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, καταλήγει να επεκτείνει αυτούς τους δεσμούς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, πριν τη συνάντηση με τον Σι

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ οριστικοποίησαν τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας στη Νότια Κορέα την Τετάρτη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας.

«Κλείσαμε τη συμφωνία μας, την οριστικοποιήσαμε σχεδόν», δήλωσε ο Τραμπ σε δείπνο με τον Λι και άλλους ηγέτες της περιοχής στο περιθώριο ενός φόρουμ για την Ασία-Ειρηνικό.

Οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν μια συμφωνία στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία η Σεούλ θα αποφύγει μεγάλους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές της, συμφωνώντας να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντάλλαγμα για χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές.

Ωστόσο, οι συνομιλίες για τη δομή αυτών των επενδύσεων είχαν φτάσει σε αδιέξοδο και οι δύο πλευρές είχαν υποβαθμίσει τις προσδοκίες για συμφωνία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ.

«Οι προοπτικές δεν ήταν ευοίωνες ακόμη και χθες το βράδυ, αλλά σήμερα σημειώθηκε δραματική πρόοδος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κιμ Γιονγκ-μπόμ, επικεφαλής της προεδρικής πολιτικής της Νότιας Κορέας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Επενδύσεις στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ και ο Λι συμφώνησαν ότι η Σεούλ μπορεί να χωρίσει το υποσχεθέν επενδυτικό ταμείο των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που θα καταβληθούν σε δόσεις και θα περιοριστούν σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τους βοηθούς του Λι. Τα υπόλοιπα 150 δισεκατομμύρια δολάρια θα δαπανηθούν για επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Οι Νοτιοκορεάτες δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μοιράσουν τα κέρδη 50/50 πριν από την ανάκτηση των αρχικών επενδύσεων και να επιδιώξουν μόνο εμπορικά βιώσιμα έργα. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, θα ηγηθεί μιας επενδυτικής επιτροπής για την αξιολόγηση πιθανών έργων.

Φτάνοντας από το Τόκιο λίγες ώρες μετά την δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου κρουζ με πυρηνική ικανότητα από τη Βόρεια Κορέα, ο Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής από τον Λι στο Γκιονγκτζού, μια ιστορική πόλη που φιλοξενεί το φετινό φόρουμ της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).