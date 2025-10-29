ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, πριν τη συνάντηση με τον Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ οριστικοποίησαν τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας στη Νότια Κορέα την Τετάρτη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας.

«Κλείσαμε τη συμφωνία μας, την οριστικοποιήσαμε σχεδόν», δήλωσε ο Τραμπ σε δείπνο με τον Λι και άλλους ηγέτες της περιοχής στο περιθώριο ενός φόρουμ για την Ασία-Ειρηνικό.

Οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν μια συμφωνία στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία η Σεούλ θα αποφύγει μεγάλους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές της, συμφωνώντας να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντάλλαγμα για χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές.

Ωστόσο, οι συνομιλίες για τη δομή αυτών των επενδύσεων είχαν φτάσει σε αδιέξοδο και οι δύο πλευρές είχαν υποβαθμίσει τις προσδοκίες για συμφωνία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ.

«Οι προοπτικές δεν ήταν ευοίωνες ακόμη και χθες το βράδυ, αλλά σήμερα σημειώθηκε δραματική πρόοδος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κιμ Γιονγκ-μπόμ, επικεφαλής της προεδρικής πολιτικής της Νότιας Κορέας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Επενδύσεις στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ και ο Λι συμφώνησαν ότι η Σεούλ μπορεί να χωρίσει το υποσχεθέν επενδυτικό ταμείο των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που θα καταβληθούν σε δόσεις και θα περιοριστούν σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τους βοηθούς του Λι. Τα υπόλοιπα 150 δισεκατομμύρια δολάρια θα δαπανηθούν για επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Οι Νοτιοκορεάτες δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μοιράσουν τα κέρδη 50/50 πριν από την ανάκτηση των αρχικών επενδύσεων και να επιδιώξουν μόνο εμπορικά βιώσιμα έργα. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, θα ηγηθεί μιας επενδυτικής επιτροπής για την αξιολόγηση πιθανών έργων.

Φτάνοντας από το Τόκιο λίγες ώρες μετά την δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου κρουζ με πυρηνική ικανότητα από τη Βόρεια Κορέα, ο Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής από τον Λι στο Γκιονγκτζού, μια ιστορική πόλη που φιλοξενεί το φετινό φόρουμ της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Οι συνομιλίες του με τον Σι έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην παραλιακή πόλη Μπουσάν.

Αισιοδοξία του Τραμπ για τις συζητήσεις με την Κίνα

Μιλώντας στους δημοσιογράφους καθ' οδόν προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ δήλωσε ότι επικεντρώνεται αποκλειστικά στη συνάντησή του με τον Σι, ηγέτη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και για τον κόσμο, στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι αναμένει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών προδρόμων φαιντανύλης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να μειώσουν κατά το ήμισυ τους δασμούς 20% που επιβάλλουν επί του παρόντος στα κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα για την εξαγωγή τέτοιων χημικών ουσιών, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι η συνάντηση των δύο ηγετών θα «δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας» και ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργαστεί για «θετικά αποτελέσματα».

Παρακάμπτοντας την κύρια σύνοδο κορυφής της APEC, ο Τραμπ παρευρέθηκε σε δείπνο την Τετάρτη με τον Λι και ηγέτες άλλων χωρών.

Οι διαπραγματευτές των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κατέληξαν την Κυριακή σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για την αναστολή των αυστηρότερων αμερικανικών δασμών και των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. Η είδηση οδήγησε τις μετοχές σε επίπεδα ρεκόρ.

Η υποδοχή της Νότιας Κορέας

Ο Λι πρόσφερε στον Τραμπ ένα χρυσό στέμμα και το μετάλλιο «Grand Order of Mugunghwa», την υψηλότερη διάκριση της Νότιας Κορέας.

Στην αρχή ενός γεύματος εργασίας που ολοκληρώθηκε με ένα «χρυσό επιδόρπιο», ο Λι δεσμεύτηκε να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, προσπαθώντας να διασκεδάσει την ανησυχία του Τραμπ ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν συμβάλλουν επαρκώς στον στρατιωτικό τομέα.

Ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να επιτρέψουν στη χώρα να επανεπεξεργαστεί πυρηνικό καύσιμο για την τροφοδοσία υποβρυχίων που θα μπορούν να παρακολουθούν τα σκάφη της Βόρειας Κορέας και της Κίνας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η Σεούλ δεν μπορεί να προχωρήσει σε επανεπεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην «επίλυση» των προβλημάτων της Νότιας Κορέας με τον πυρηνικά εξοπλισμένο βόρειο γείτονά της. Οι δύο χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο, αφού ο πόλεμος του 1950-53 έληξε με ανακωχή και όχι με ειρηνευτική συνθήκη.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ζητήσει να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον απομονωμένο ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος.

Ο βοηθός του Λι, Κιμ, δήλωσε ότι ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις συμφωνίες της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια και το εμπόριο θα είναι έτοιμο μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ ένα μνημόνιο κατανόησης που περιέχει λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας είναι σχεδόν έτοιμο.