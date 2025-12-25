Οι αμερικανικές επιχειρήσεις προετοιμάζονται να αυξήσουν εκ νέου τις τιμές το 2026, καθώς συνεχίζουν να ανακτούν τον αντίκτυπο των υψηλότερων δασμών, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Ο αναλυτής Μάικλ Γκέιπεν ανέφερε σε σημείωμα αυτή την εβδομάδα ότι τα τελευταία δεδομένα του ΑΕΠ δείχνουν ότι οι εταιρείες έχουν ήδη κάνει «ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση των εξόδων των δασμών, αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων», βοηθώντας στην αποκατάσταση της κερδοφορίας και μειώνοντας τους κινδύνους ύφεσης.

Ο αναλυτής σημείωσε ότι «οι δασμοί αύξησαν απότομα τα κόστη μη εργασίας κατά τα τελευταία δύο τρίμηνα», με τις εταιρείες αρχικά να ανταποκρίνονται μειώνοντας τις προσλήψεις και βλέποντας πλήγμα στα κέρδη.

Ωστόσο, στο τρίτο τρίμηνο, οι εταιρείες κατάφεραν να μετακυλήσουν περισσότερα από αυτά τα κόστη. Η τράπεζα ανέφερε ότι «η τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε περισσότερο από τα κόστη μη εργασίας, βοηθώντας στην αποκατάσταση της κερδοφορίας».

Τα δεδομένα από έρευνες υποδεικνύουν τώρα ότι οι εταιρείες «σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές περαιτέρω το 2026».

Εάν η προσπάθεια αυτή είναι επιτυχής, η Morgan Stanley πιστεύει ότι ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί, αλλά «οι απολύσεις θα αποφευχθούν».

Ο Γκέιπεν πρόσθεσε ότι ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να επιλέξουν «μεγαλύτερο έλεγχο κόστους, εξασθενίζοντας την αγορά εργασίας», ενώ άλλες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την υψηλότερη παραγωγικότητα που «θα μπορούσε να αναδομήσει τα κέρδη των εταιρειών χωρίς πολύ πληθωρισμό».

Η Morgan Stanley επανέλαβε το πλαίσιο της ότι οι δασμοί μπορούν να απορροφηθούν από εξαγωγείς, αμερικανικές εταιρείες ή καταναλωτές.

Με τις προσαρμογές στην αλυσίδα εφοδιασμού να έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και τους εξαγωγείς να μην είναι πιθανό να απορροφήσουν πολύ περισσότερα, αναμένει ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να μετακυλούν ένα σημαντικό ποσοστό των εξόδων των δασμών.





