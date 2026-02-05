Κοντά στα 3 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα της BNP Paribas

Η BNP Paribas εμφάνισε για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καθαρά έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών και ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε ενισχυμένες περικοπές δαπανών το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα καθαρά έσοδα της γαλλικής τράπεζας έφτασαν τα 2,97 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% σε ετήσια βάση και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της εταιρείας ανέμεναν έσοδα στα 2,84 δισ. ευρώ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE), ένα βασικό μέτρο κερδοφορίας, άνω του 13% έως το 2028, από τον προηγούμενο στόχο του 13%, αν και ο νέος στόχος είναι χαμηλότερος από αυτόν πολλών ευρωπαϊκών ανταγωνιστών.

Στόχος της είναι επίσης να μειώσει το δείκτη κόστους προς έσοδα σε λιγότερο από 56% έναντι του προηγούμενου στόχου του 58% έως το 2028.

Παράλληλα, αναμένει μέση ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων άνω του 10% κατά την περίοδο 2025-2028, με βασικό παράγοντα την μείωση του κόστους.

Σχεδιάζει «πρόσθετα μέτρα» το 2026 ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική εξοικονόμηση επαναλαμβανόμενων δαπανών για την περίοδο 2022-2026 να ανέλθει σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Ο τομέας επενδυτικής τραπεζικής σημείωσε αύξηση των εσόδων κατά 1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,58 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ένα ρεκόρ για το τρίμηνο. Ωστόσο, τα έσοδα από τις συναλλαγές σε σταθερά εισοδήματα, νομίσματα και εμπορεύματα αυξήθηκαν μόλις 0,8%.

Αντίθετα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στη λιανική αυξήθηκε κατά 6,3% στη Γαλλία και 17% στο Βέλγιο το τέταρτο τρίμηνο.