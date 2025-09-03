Κίνα: Σε υψηλό 15μηνου ο δείκτης υπηρεσιών τον Αύγουστο

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών στην Κίνα κατέγραψε αύξηση με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών τον Αύγουστο, ενισχυμένη από την αυξημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά και την ανάκαμψη των ξένων παραγγελιών.

Ο Δείκτης PMI Γενικών Υπηρεσιών RatingDog China, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 53,0 μονάδες τον Αύγουστο από 52,6 τον Ιούλιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.

Η οικονομία της Κίνας αγωνίζεται να ανακτήσει την ορμή της εν μέσω μιας παρατεταμένης ύφεσης στις τιμές ακινήτων, της αδύναμης εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των αδύναμων ιδιωτικών επενδύσεων. Το Πεκίνο έχει εισαγάγει μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης και τον περιορισμό του πολέμου τιμών, αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν ακόμη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Οι υπηρεσίες αποτελούν ένα σχετικά θετικό σημείο σε σύγκριση με τη μεταποίηση, υποστηριζόμενες από τα ταξίδια, αλλά τα περιθώρια κέρδους παραμένουν μικρά καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ανταγωνισμό τιμών.

Η έρευνα έδειξε ότι οι νέες εργασίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2024, χάρη στη βελτίωση του κλίματος της αγοράς και την ανάκαμψη της ζήτησης στο εξωτερικό. Ο υποδείκτης νέων παραγγελιών εξαγωγών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο, εν μέρει βοηθούμενος από τις ισχυρότερες τουριστικές ροές.

Παρά τη βελτίωση της ζήτησης, οι πάροχοι υπηρεσιών μείωσαν το προσωπικό τους τον Αύγουστο, αφού πρόσθεσαν θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, επικαλούμενοι μη αντικατάσταση αποχωρήσεων, απολύσεις και ανησυχίες για το κόστος.

Το κόστος εισροών συνέχισε να αυξάνεται, αν και με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό, λόγω των υψηλότερων μισθών και των τιμών των πρώτων υλών. Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι εταιρείες απορρόφησαν μεγάλο μέρος της πίεσης του κόστους και μείωσαν τις χρεώσεις παραγωγής για να υποστηρίξουν τις πωλήσεις, αντιστρέφοντας την εφάπαξ αύξηση των τιμών του Ιουλίου, τη μόνη αύξηση από τον Ιανουάριο.

Με την αύξηση των νέων εργασιών και της δραστηριότητας, η συνολική επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε.