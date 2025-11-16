Τα νέα δάνεια των κινεζικών τραπεζών μειώθηκαν σημαντικά τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς, καθώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις παρέμειναν επιφυλακτικά λόγω του κλίματος οικονομικής αβεβαιότητας και των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Με την ιδιωτική ζήτηση να παραμένει αδύναμη εν μέσω της ύφεσης στον τομέα των ακινήτων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δυσκολεύονται να αναζωογονήσουν την οικονομία, καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές σφίγγουν τον ζωνάρι, ενώ η σταδιακή στήριξη της πολιτικής δεν έχει αποφέρει ακόμη σημαντικά αποτελέσματα.

«Η αύξηση των τραπεζικών δανείων συνέχισε να εξασθενεί τον Οκτώβριο, με το πρόγραμμα επιδοτήσεων καταναλωτικών δανείων να μην καταφέρνει να στηρίξει την αύξηση των δανείων προς τα νοικοκυριά», δήλωσε η Leah Fahy, οικονομολόγος της Capital Economics.

Οι τράπεζες χορήγησαν 220 δισεκατομμύρια γιουάν (30,89 δισεκατομμύρια δολάρια) σε νέα δάνεια τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας πτώση από τα 1,29 τρισεκατομμύρια γιουάν του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC) την Πέμπτη.

Αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι τα δάνεια του Οκτωβρίου θα έφταναν τα 500 δισεκατομμύρια γιουάν, αντίστοιχα με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς οι εποχιακοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των αριθμών του Σεπτεμβρίου εξασθένησαν.

Η κινεζική κεντρική τράπεζα δεν παρέχει μηνιαίες αναλύσεις. Το Reuters υπολόγισε το ποσό του Οκτωβρίου με βάση τα στοιχεία της τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, σε σύγκριση με το ποσό για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου.

Η PBOC ανέφερε ότι τα νέα δάνεια σε γιουάν ανήλθαν συνολικά σε 14,97 τρισεκατομμύρια γιουάν για τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους.

Τα εκκρεμή δάνεια αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση 6,6%, δηλαδή τον ίδιο ρυθμό με τον Σεπτέμβριο.

Τα δάνεια προς νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανείων, μειώθηκαν κατά 360 δισεκατομμύρια γιουάν τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης 389 δισεκατομμυρίων γιουάν τον Σεπτέμβριο, ενώ τα δάνεια προς επιχειρήσεις μειώθηκαν σε 350 δισεκατομμύρια γιουάν από 1,22 τρισεκατομμύρια γιουάν, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.