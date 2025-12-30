Έρευνα Reuters

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Κίνα εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε για ένατο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποτονική εγχώρια ζήτηση, την υποχώρηση της κερδοφορίας στη μεταποίηση και τις ασταθείς εμπορικές σχέσεις με βασικές αγορές εξαγωγών.

Ο δείκτης PMI αναμένεται να παραμείνει στις 49,2 μονάδες τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε 20 οικονομολόγους. Τα στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν έχουν ανακάμψει πλήρως μετά την πανδημία της Covid-19 και δέχονται πρόσθετες πιέσεις από τους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς, την ώρα που επιχειρούν να διαφοροποιήσουν τις εξαγωγικές τους αγορές.

Η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση πλήττει ιδιαίτερα τη μεταποίηση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, καθώς το Πεκίνο δυσκολεύεται να μετασχηματίσει το παραγωγικό και εξαγωγικό μοντέλο της χώρας.

Τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων κατέγραψαν τον Νοέμβριο τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και πάνω από έναν χρόνο, υποχωρώντας κατά 13,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο.

Σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον και εν μέσω της μετάβασης από παλαιούς σε νέους μοχλούς ανάπτυξης, η ανάκαμψη της κερδοφορίας της βιομηχανίας παραμένει εύθραυστη, δήλωσε ο επικεφαλής στατιστικολόγος της Κίνας, Γιου Γουέινινγκ.

Η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων από τα μέσα του 2021, με περίπου το 70% του πλούτου των κινεζικών νοικοκυριών να είναι συνδεδεμένο με τα ακίνητα, συνεχίζει να υπονομεύει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις δαπάνες. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της κινεζικής ηγεσίας για τόνωση της κατανάλωσης, στήριξη της απασχόλησης και αναθέρμανση των τιμών, η ανταπόκριση του κοινού παραμένει περιορισμένη.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters εκτιμούν ότι ο δείκτης PMI του ιδιωτικού τομέα της RatingDog θα διαμορφωθεί στις 49,8 μονάδες, έναντι 49,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.