Η χρηματιστηριακή αγορά της Κίνας έχει σημειώσει άνοδο, υποστηριζόμενη τόσο από κρατικά κεφάλαια όσο και από μεγάλους οργανισμούς που έχουν συμβάλει στην αντιστάθμιση του κατά τα άλλα υποτονικού κλίματος που επικρατεί στην οικονομία της χώρας.

Ο δείκτης αναφοράς Shanghai Composite Index έχει σημειώσει άνοδο άνω του 5% τον τελευταίο μήνα και έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 18% μέσα στο 2025.

Αυτές οι αυξήσεις έχουν επισκιάσει τις αδύναμες προοπτικές για την ευρύτερη κινεζική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει μια πολυετή κρίση στον τομέα των ακινήτων και υποτονικές καταναλωτικές δαπάνες. Εν τω μεταξύ, η υπεραπόδοση της κινεζικής τεχνολογικής βιομηχανίας, που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει καλύψει πλήρως τις μειώσεις στις παραδοσιακές βιομηχανίες, προκαλώντας ανησυχίες για την ευρύτερη εικόνα της απασχόλησης.

Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αισιόδοξοι όσον αφορά τη διάρκεια της ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η άνοδος υποστηρίζεται κυρίως από θεσμικούς επενδυτές, ενώ τα κινεζικά νοικοκυριά εξακολουθούν να διαθέτουν αποταμιεύσεις ύψους 160 τρισεκατομμυρίων γιουάν.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, χρησιμοποιώντας στοχευμένα εργαλεία, όπως προγράμματα επαναχρηματοδότησης και προγράμματα ανταλλαγής, για να ενισχύσει την ικανότητα των ιδρυμάτων να συνεχίσουν να αγοράζουν μετοχές.

Αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να συμβάλει στη στήριξη των ισολογισμών των νοικοκυριών, αν και αναλυτές που επικαλείται το Reuters επισημαίνουν ότι τα οικονομικά οφέλη από τις υψηλότερες τιμές των μετοχών είναι περιορισμένα.

Ωστόσο, η άνοδος αναμένεται να «συνεχιστεί για λίγο ακόμα», σύμφωνα με αναλυτές της Capital Economics, οι οποίοι απορρίπτουν τους πρόσφατους φόβους ότι οι κινεζικές μετοχές ενδέχεται να βρίσκονται σε μια «μικρή φούσκα».

Αν και οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά κέρδη των κύριων εγχώριων δεικτών έχουν αυξηθεί «αρκετά», αυτές οι αποτιμήσεις δεν ξεχωρίζουν σε σύγκριση με αυτές σε άλλες χώρες του κόσμου, υποστήριξαν οι αναλυτές. Τόνισαν ότι ο δείκτης τιμής προς κέρδη των συνδυασμένων τεχνολογικών τομέων του δείκτη MSCI China, για παράδειγμα, βρίσκεται στο 16 περίπου, έναντι 24 περίπου για τους ίδιους τομείς του δείκτη MSCI All Country World.