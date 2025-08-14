Οι χρηματιστηριακές αγορές ανά τον κόσμο σκαρφάλωσαν σε νέα υψηλά την Τρίτη με τους επενδυτές να ποντάρουν ότι πληθωρισμός στις ΗΠΑ είναι επαρκώς ήπιος ώστε να επιτρέψει επιστροφή σε μειώσεις επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα.

Ο οίκος Nomura αναμένει μείωση 25 μονάδων βάσης από τη Fed τον Σεπτέμβριο μετά τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουλίου με τις επενδυτικές τράπεζες JPMorgan, Citigroup και Wells Fargo στο ίδιο μήκος κύματος.

Σε συνέντευξη του στο Fox Business, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent υπαινίχθηκε ότι η Fed πρέπει να είναι ανοιχτή σε μεγαλύτερη κίνηση τον Σεπτέμβριο, μείωση 50 μονάδων βάσης, αφού δεν χαμήλωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οι παίκτες στη Wall Street συνεχίζουν να ποντάρουν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα χαμηλώσει το κόστος χρήματος σύντομα με τις αποδόσεις των ομολόγων να ακολουθούν το δολάριο πτωτικά ενώ παράλληλα ενισχύεται η όρεξη για ρίσκο στην αγορά μετοχών.

Η απόδοση στο διετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ, που συνηθίζει να κινείται με βάση τις προσδοκίες για τα επιτόκια, έπεσε έξη μονάδες βάσης στο 3,67% και η απόδοση του 10ετους υποχώρησε επίσης στο 4,23%, με την ισοτιμία του δολαρίου να χάνει έδαφος έναντι των κύριων νομισμάτων. Το δολάριο έχασε 0,47% στα 147,14 γιέν και 0,3% στα 0,804 ελβετικά φράγκα.

Η Fed τον προηγούμενο μήνα διατήρησε το παρεμβατικό της επιτόκιο στο εύρος του 4,25%-4,50%.

«Με την αδυναμία στην αγορά εργασίας να συνεχίζεται, πιστεύουμε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα ξαναρχίσει τις μειώσεις επιτοκίων τον επόμενο μήνα με κινήσεις 25 μονάδων βάσης σε κάθε συνεδρίαση μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, που συνολικά θα φτάσουν τις 100 μονάδες βάσης», εκτιμούν οι αναλυτές στην UBS Wealth Management.

Στην αγορά παραγώγων οι traders τιμολογούν σχεδόν 100% πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από τη Fed στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 16-17 Σεπτεμβρίου από 57% μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Την Τρίτη οι δείκτες S&P500 και Nasdaq σημείωσαν νέα υψηλά με τα καλά νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού να προσφέρουν στήριξη και να τονώνουν την όρεξη για ρίσκο.

Παράλληλα, οι δείκτες μεταβλητότητας πήραν την κατιούσα με τον VIX, το βαρόμετρο φόβου της Wall Street, στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς. Ο αντίστοιχος δείκτης μεταβλητότητας MOVE στην αμερικανική αγορά κρατικών ομολόγων βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από τον Ιανουάριο του 2022.

Συνεχίζοντας την πίεση προς την κεντρική τράπεζα ο υπουργός Οικονομικών Bessent σε συνέντευξη του στο Bloomberg δήλωσε την Τετάρτη: Tα επιτόκια (της Fed) είναι πολύ περιοριστικά, θα έπρεπε να ήταν 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Οι μειώσεις επιτοκίων που συστήνει ο Bessent απέχουν από την έκκληση του προέδρου Τραμπ για μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου στο 1% αλλά θα το οδηγούσαν γύρω στο 3,0%, επίπεδο που θεωρείται ως «ουδέτερο» στους κόλπους της Fed, επίπεδο δηλαδή που δεν δρα ανασταλτικά αλλά ούτε τονωτικά στην οικονομική δραστηριότητα.