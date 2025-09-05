Κάτω από τις εκτιμήσεις οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ - «Δεδομένη» η μείωση των επιτοκίων της Fed

Σημαντικά κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ κατά τον Αύγουστο, ενόψει και των αποφάσεων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τη νομισματική της πολιτική.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι νέες θέσεις εργασίας -εκτός των αγροτικού τομέα- αυξήθηκαν κατά 22.000 έναντι αύξησης 73.000 τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο κατά 75.000 θέσεις.

Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ «τσίμπησε», στο 4,3% από 4,2% τον Ιούλιο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Το μέσο ωρομίσθιο σε μηνιαίο επίπεδο αυξήθηκε 0,3%, όπως και τον Ιούλιο και εντός των εκτιμήσεων. Σε ετήσιο επίπεδο αυξήθηκε 3,7% έναντι ανόδου 3,9% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια αύξηση 3,8%.

Οι επιδόσεις της αμερικανικής αγοράς εργασίας φανερώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ενδέχεται να καταστήσουν περισσότερο δεκτική την Fed στη μείωση των επιτοκίων της, ώστε να «διευκολύνει» τους εργοδότες με την κάμψη του κόστους δανεισμού.

Μετά από τη διήμερη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της (FOMC), η τράπεζα θα ανακοινώσει στις 17 Σεπτεμβρίου τις αποφάσεις της, με τους επενδυτές να δίνουν 98,1% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, οι αγορές άρχισαν να «βλέπουν» και το ενδεχόμενο μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης μέσα στον τρέχοντα μήνυμα, με 1,9% πιθανότητες (μέχρι τη δημοσίευση των στοιχείων αυτό το ενδεχόμενο συγκέντρωνε 0%).

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον περασμένο μήνα σηματοδότησε μια πιθανή μείωση των επιτοκίων στις 17 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους στην αγορά εργασίας, αλλά πρόσθεσε επίσης ότι ο πληθωρισμός παραμένει απειλή.

Η τράπεζα έχει διατηρήσει το βασικό επιτόκιο της στο εύρος 4,25%-4,50% από τον Δεκέμβριο.