Κατάρρευση της παραγωγής της Stellantis στην Ιταλία – Πτώση 32% το 2025

Η παραγωγή οχημάτων της Stellantis στην Ιταλία μειώθηκε κατά 32% τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη το συνδικάτο FIM Cisl.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Investing, o κατασκευαστής παρήγαγε περισσότερα από 265.000 οχήματα στα ιταλικά του εργοστάσια την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομένων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, όπως αναφέρεται στην τριμηνιαία αξιολόγηση του συνδικάτου για την παραγωγή της εταιρείας.

Η FIM Cisl εκτιμά ότι η συνολική παραγωγή για το σύνολο του έτους θα φτάσει λίγο πάνω από 310.000 οχήματα, γεγονός που υποδηλώνει ετήσια συρρίκνωση της τάξης του ενός τρίτου. Το συνδικάτο προβλέπει επίσης ότι η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων θα υποχωρήσει κάτω από τις 200.000 μονάδες μέσα στο 2025.