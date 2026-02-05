Η αύξηση της μεταβλητότητας μπορεί να ξεκίνησε από τα κρυπτονομίσματα και να εντάθηκε με τον χρυσό και το ασήμι, όμως αυτή την εβδομάδα έχει περάσει στην αγορά των μετοχών, με έντονες διακυμάνσεις στον τεχνολογικό κυρίως τομέα, με αιχμή του δόρατος τις εταιρείες software, με τα hedge funds να αυξάνουν τα short στοιχήματά τους συμβάλλοντας σε ένα από τα πιο βίαια sell-off στον χώρο μέχρι στιγμής φέτος.

Σε αυτό το περιβάλλον οι ιδιώτες επενδυτές που επικεντρώνονται στη γρήγορη αγοραπωλησία μετοχών και έχουν συνηθίσει τους τελευταίους μήνες να «πηδούν» από το ένα momentum trade στο επόμενο, έχουν αρχίσει να «καίνε» τα χέρια τους και φυσικά τα χρήματα τους.

Ποια είναι η τακτική τους τους τελευταίους μήνες, όπως αυτή υποδεικνύεται από τα chart rooms δημοφιλών πλατφορμών; Κάθε φορά που ένας κλάδος εισέρχεται στην κορυφή της επικαιρότητας, οι επενδυτές επιχειρούν επιθετική είσοδο - capital rotation - προς αυτόν.

Η έλλειψη όμως ουσιαστικών διορθώσεων τους προηγούμενους μήνες έχει εθίσει τους μικροεπενδυτές στα εύκολα κέρδη, με αποτέλεσμα την κάθετη επιδείνωση του risk/reward.

Τι συμβαίνει όμως αν η ανοδική τάση εξασθενήσει, όπως για παράδειγμα έγινε πρόσφατα στον χρυσό και το ασήμι;

Ό,τι συμβαίνει όταν ένας σέρφερ «καβαλήσει» καθυστερημένα- late take-off- το κύμα που έρχεται. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για το τέλειο κύμα, αν ο σέρφερ το «καβαλήσει» όταν ήδη αρχίσει να παίρνει πολύ απότομη κλίση ή έχει αρχίσει να «σκάει» –vertical- δύσκολα θα γλυτώσει την πτώση. Το πόσο επίπονη/επικίνδυνη είναι αυτή η πτώση, εξαρτάται από το πόσο δεξιοτέχνης και έμπειρος είναι ο σέρφερ.

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν για όσους έχουν «καβαλήσει» καθυστερημένα το momentum μιας μετοχής. Και όσο πιο άπειροι είναι ή όσο πιο άπληστα προσέγγισαν την αγορά, τόσο πιο δύσκολο είναι να διαχειριστούν τις θέσεις τους χωρίς πανικό.

Όσοι βέβαια έχουν τη σύνεση να «δεχτούν» το μάθημα που τους προσφέρει η αγορά, θα συνειδητοποιήσουν ότι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που βασίζεται σε θεμελιώδη μεγέθη και μεσο-μακροπρόθεσμες θέσεις είναι μια πολύ πιο αποτελεσματική και σαφώς μια μακροβιότερη επιλογή από την εναλλαγή θέσεων με βάση βραχυπρόθεσμες και μεταβαλλόμενες προβλέψεις.

Άλλωστε όπως πάντα έλεγε ο μέντορας μου: «Ο trader αν είναι τυχερός θα εξασφαλίσει ένα χαρτζιλίκι, ο επιμελής επενδυτής ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο».

Όπως και να έχει, τα θεμελιώδη μεγέθη θα συνεχίσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποτιμήσεις, οπότε οι επενδυτές πρέπει να εστιάζουν σε αυτά αντί να προσπαθούν να βρουν ποια είναι η καλύτερη στιγμή εισόδου στην αγορά και ποιο «χαρτί» έχει το καλύτερο momentum.

Η μεταβλητότητα ήρθε για να μείνει

Διανύουμε μια εβδομάδα με πάνω από 100 εταιρείες να ανακοινώνουν αποτελέσματα και είναι λογικό οι διακυμάνσεις να είναι πιο έντονες, καθώς κάποιες εταιρείες ξεπερνούν τις προσδοκίες και κάποιες όχι.

Ως εκ τούτου, η μητέρα των αγορών, ο S&P500 έχει αρχίσει να «τεστάρει» πιο συχνά τον μέσο κινητό των 90 ημερών, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέριξ των 6820 μονάδων.

Βλέπετε, σ’ ένα περιβάλλον υψηλών αποτιμήσεων, δεν αρκεί απλά ένα καλό αποτέλεσμα τριμήνου. Πρέπει να ξεπεράσεις τις προσδοκίες της αγοράς και την ίδια στιγμή να δώσεις και θετικές προβλέψεις. Επίσης θα πρέπει και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του κλάδου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Δείτε τι συνέβη τις τελευταίες δύο ημέρες με την Palantir, μια από τις πιο αγαπημένες μετοχές των επενδυτών.

Στις 2 Φεβρουαρίου η εταιρεία ανακοίνωσε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 93% σε ετήσια βάση στα 1,08 δισ. δολάρια. (σ.σ:με τα έσοδα από την αμερικανική κυβέρνηση να αυξάνονται κατά 66% στα 570 εκατομμύρια δολάρια).

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους ήταν 609 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι 0,24 δολάρια ανά μετοχή.

Για το πλήρες οικονομικό έτος 2025, η Palantir ανέφερε έσοδα 4,48 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 56% από το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία παρείχε καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026, προβλέποντας έσοδα μεταξύ 1,53-1,54 δισ. δολάρια και για το πλήρες έτος ανακοίνωσε ότι αναμένει έσοδα μεταξύ 7,18-7,20 δισ. δολαρίων, που αντιπροσωπεύουν ανάπτυξη περίπου 61% σε ετήσια βάση!

Παρά όμως την αρχική θετική αντίδραση της αγοράς που εκτόξευσε τη μετοχή 12% υψηλότερα, η Palantir σημείωσε σημαντική πτώση άνω του 11% την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, «καίγοντας» όσους αγόρασαν τις καλές επιδόσεις τριμήνου.

Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι της υποχώρησης;

Καταρχάς η κατοχύρωση κερδών από εκείνους που είχαν εισέλθει στη μετοχή νωρίτερα, προεξοφλώντας τα καλά αποτελέσματα.

Δεύτερον, την Τετάρτη είχαμε ένα ευρύτερο sell-off στον κλάδο του λογισμικού και της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές μετακίνησαν κεφάλαια προς άλλους τομείς απογοητευμένοι από τα αποτελέσματα της Advanced Micro Devices.(σ.σ: H εταιρεία σημείωσε βουτιά πάνω από 13% μετά την πρόβλεψη της για μικρή κάμψη στα τριμηνιαία έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2026).

Τρίτον, το βαρύ κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο επιβάρυνε εν τέλει την επενδυτική ψυχολογία και για την Palantir, τροφοδοτώντας ανησυχίες για τη μελλοντική της ανάπτυξη παρά το θετικό guidance, με μερικούς αναλυτές να εστιάζουν στο ότι ο ρυθμός προσθήκης νέων πελατών επιβραδύνθηκε στο 5% στο Q4 έναντι 7% στο Q3!

Τέλος, άρχισαν εκ νέου οι προβληματισμοί για τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου και κατά συνέπεια και της Palantir, με επίκεντρο τους εξαιρετικά υψηλούς πολλαπλασιαστές. Η Palantir έχει P/E ratio πάνω από 200, κάτι που δίνει μηδενικό περιθώριο για την παραμικρή υστέρηση στις επιδόσεις των επόμενων τριμήνων.

Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με αρκετές από τις πρωταγωνίστριες της Wall Street και όχι μόνο. Η ισχυρή προεξόφληση των θετικών εξελίξεων από τον τομέα της ΑΙ δεν αφήνει περιθώρια για στραβοπατήματα ούτε για μεγάλες καθυστερήσεις.

Ως εκ τούτου, η υψηλή μεταβλητότητα είναι ένα χαρακτηριστικό των αγορών που ήρθε για να μείνει. Όσοι έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι πολύ πιθανόν να μην καταφέρουν να πλοηγηθούν με ασφάλεια σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η ίδια είδηση μπορεί να έχει διαφορετική ανάγνωση από τη μια μέρα στην άλλη.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

