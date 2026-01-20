Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή ειδικών δασμών ανά χώρα, αλλά παραδέχτηκε ότι η Ευρώπη δεν χρησιμοποιεί την οικονομική της δύναμη για να αποκτήσει επιρροή στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή.

«Έχουμε απευθύνει επανειλημμένα έκκληση στους Ευρωπαίους να ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά και να επικεντρωθούν στην εγχώρια ανταγωνιστικότητά τους», είπε η διευθύντρια του ΔΝΤ σε συνέντευξή της στο CNBC.

«Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα. Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στο να βοηθήσει τις μικρές εταιρείες να εξελιχθούν σε γίγαντες, και αυτό πρέπει να αλλάξει», τόνισε.

Υποστήριξε ότι υπάρχουν τέσσερα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό της ηπείρου: να ολοκληρώσουν την ένωση κεφαλαιαγορών, να ολοκληρώσουν την ενεργειακή ένωση, να διευκολύνουν τους εργοδότες να εξασφαλίζουν εργατικό δυναμικό από όλη την ΕΕ και να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία.

«Αξιοποιήστε τα ευρωπαϊκά χρήματα για την Ευρώπη τώρα, 300 δισ. ευρώ από τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CNBC.

«Είναι αδύνατο να ανταγωνιστείς με 27 διαφορετικά ενεργειακά συστήματα και όταν περνάς τα σύνορα από τη Γερμανία στη Γαλλία, να μην μπορείς να εργαστείς εκεί».

«Ξέρουν (σ.σ.ότι πρέπει να το κάνουν), αλλά είναι κάπως αργοί στην πράξη», πρόσθεσε για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ηπείρου. «Ευρωπαίοι, αν παρακολουθείτε, συντονιστείτε».

Τη Δευτέρα, το ΔΝΤ αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, αναφέροντας ότι αναμένει η παγκόσμια ανάπτυξη να φθάσει το 3,3% φέτος και το 3,2% το 2027.

«Ένας από τους παράγοντες για την αναθεώρηση είναι ότι ο αντίκτυπος των δασμών ήταν περιορισμένος. Δεν υπήρξε ανταγωνιστικός εμπορικός πόλεμος και θα ήταν πολύ καλό να συνεχίσουμε έτσι», δήλωσε η Γεωργίεβα στο CNBC την Τρίτη. «Θα ήταν καλό για την παγκόσμια οικονομία. Θα ήταν καλό για τις μεμονωμένες χώρες».