JPMorgan: Περιορισμένες μειώσεις επιτοκίων στην Τουρκία καθώς ο πληθωρισμός ξεπέρασε τις προβλέψεις

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας πιθανότατα θα περιορίσει τις προγραμματισμένες μειώσεις επιτοκίων, ξεκινώντας με μόνο 200 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον Αύγουστο, ο οποίος υπερέβη τις εκτιμήσεις λόγω της αύξησης των τιμών σε τρόφιμα και υπηρεσίες, όπως ανέφερε η JPMorgan την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε υψηλότερα από το αναμενόμενο, σχεδόν στο 33% σε ετήσια βάση και πάνω από 2% σε μηνιαία, στοιχεία που ακολούθησαν την ανακοίνωση ισχυρής ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, μεγαλύτερης των προσδοκιών, τη Δευτέρα.

Η JPMorgan δήλωσε ότι πλέον βλέπει ανοδικούς κινδύνους για την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους, που ήταν 29,5%, επικαλούμενη την αναστροφή της προηγούμενης πτώσης των τιμών των τροφίμων και τη δυνατή εγχώρια ζήτηση.

Η τράπεζα αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 31,8% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, εν μέρει λόγω της αναπροσαρμογής των τιμών στις υπηρεσίες για την επιστροφή στα σχολεία.

Η κεντρική τράπεζα «πιθανότατα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αρκετά πάνω από τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για να αποτραπεί η δολλαριοποίηση μεταξύ των Τούρκων κατοίκων, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης πολιτικής αναταραχής», αναφέρει η JPMorgan σε σημείωμά της.

Η κεντρική τράπεζα έχει προγραμματίσει συνεδρίαση την Πέμπτη.

Η JPMorgan πλέον προβλέπει μείωση του επιτοκίου κατά 200 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου, μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις για 300 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, προβλέπει περαιτέρω μειώσεις 200 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, οι οποίες θα φέρουν το βασικό επιτόκιο στο 37% μέχρι το τέλος του έτους, λίγο υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση της JPMorgan για 36%.