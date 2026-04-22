JP Morgan: Τι μπορεί να οδηγήσει τον S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Ενώ μια πλήρης αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν παραμένει αβέβαιη, οι αγορές έχουν αρχίσει να προεξοφλούν θετικές εξελίξεις στον ορίζοντα, κάτι που έχει οδηγήσει τον δείκτη S&P500 σε νέα ιστορικά υψηλά.

Σε μια προσπάθεια να συμβαδίσει με την ανοδική δυναμική, η JPMorgan αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη της για τον S&P500 στις 7.600 μονάδες έως το τέλος της χρονιάς - με τις 8.000 να θεωρούνται επίσης πιθανές – ενώ παράλληλα αύξησε και τις εκτιμήσεις για τα εταιρικά κέρδη.

Πίσω από την κίνηση αυτή βρίσκονται οι προσδοκίες για μια πιο ευνοϊκή περίοδο αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου σε σχέση με το προηγούμενο.

«Κατά την άποψη μας, η αύξηση της κερδοφορίας που αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις της αγοράς έχει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο, δεδομένου ότι οι πρόσφατες θετικές αναθεωρήσεις οφείλονται σε μια χούφτα εταιρειών τεχνολογίας καθώς και στον ενεργειακό κλάδο», σημειώνουν οι στρατηγικοί αναλυτές σε έκθεση της επενδυτικής τράπεζας.

Ήταν περίπου πριν ένα μήνα που η τράπεζα μείωσε τον στόχο της για τον S&P500 στις 7.200 μονάδες από τις 7.500, επικαλούμενη γεωπολιτικές ανησυχίες.

Η JPMorgan διατήρησε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή αμετάβλητες καθώς δεν διαπίστωσε επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών. Ωστόσο, ο χαμηλότερος στόχος για τον S&P500 σήμαινε ένα Ρ/E 22 έναντι 23 προηγουμένως.

Και εδώ είναι που τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη καλύτερα.

Σε περίπτωση που η γεωπολιτική ένταση κινηθεί προς ταχεία αποκλιμάκωση, ο πολλαπλασιαστής κερδών μπορεί να επανέλθει στις 23 φορές, κάτι που θα ισοδυναμούσε με επίπεδο του S&P500 στις 8.000 μονάδες, εκτιμούν οι αναλυτές της τράπεζας, χαρακτηρίζοντας το ως ένα ιδανικό «blue skies» σενάριο.

Ενώ η αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης συνέβαλε στην πρόσφατη κούρσα του S&P500 σε ιστορικά υψηλά, οι αναλυτές σημειώνουν ότι επιστρέφει και η όρεξη για μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το τρέχον επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές ΑΙ είναι κάτι που, όπως επισημαίνει η ομάδα των αναλυτών της JPMorgan, δεν έχει παρατηρηθεί από το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η διόρθωση του S&P500 γύρω στο 10% αποτέλεσε ένα ξεκαθάρισμα για το πρόσφατο ανοδικό ξέσπασμα, με τις εταιρείες να επαναγοράζουν τις μετοχές τους σε χαμηλότερες τιμές, αφήνοντας τους επενδυτές να κυνηγούν τις αποδόσεις καθώς επιστρέφουν μαζικά στην αγορά.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι βασικός καταλύτης υπήρξε η περιορισμένη διάθεση του νέου μοντέλου Mythos της Anthropic που ενίσχυσε την αισιοδοξία γύρω από τη ραγδαία πρόοδο των μοντέλων και υπηρεσιών της τεχνητής νοημοσύνης. Περίπου το 66% των μετοχών εταιρειών του χώρου έχουν σημειώσει υπεραπόδοση από την ανακοίνωση της 7ης Απριλίου.

Πάντως, η πορεία των αμερικανικών μετοχών προς υψηλότερα επίπεδα ενδέχεται να μην είναι ομαλή.

«Δεδομένης της έντονης ανόδου από τα πρόσφατα χαμηλά και ενός γεωπολιτικού περιβάλλοντος που παραμένει ρευστό, αν και έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά, υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος η αγορά να διέλθει από μια βραχυπρόθεσμη φάση συσσώρευσης πριν συνεχίσει την ανοδική της πορεία».

H πιο αισιόδοξη στάση της JPMorgan για τη Wall Street, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για μια πλήρη επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν και τις τιμές πετρελαίου γύρω στα $90 το βαρέλι, προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξει νέα σημαντική κλιμάκωση.