Ισχυρό «μάζεμα» του εμπορικού ελλείμματος στις ΗΠΑ - Κάτω από τα 60 δισ. δολάρια 

Σημαντική κάμψη εμφάνισε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας.

Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 59,6 δισ. δολάρια, μειωμένο κατά 23,8% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στα 60,4 δισ. δολάρια.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,1% σε 340,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,1% σε 280,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως σημείωσε το Reuters, τα στοιχεία για τον Αύγουστο ήταν προγραμματισμένο αρχικά να δημοσιευτούν στις 7 Οκτωβρίου, αλλά καθυστέρησε λόγω του shutdown στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που «έτρεξε» για 43 μέρες.

Η πολιτική των δασμών του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει μεγάλες διακυμάνσεις στις εισαγωγές και στο εμπορικό έλλειμμα, στρεβλώνοντας τη συνολική οικονομική εικόνα.

Στις αρχές του μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άκουσε τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των = δασμών του Τραμπ, με τους δικαστές να εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με την εξουσία του να επιβάλλει δασμούς βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977.

Το εμπόριο μείωσε κατά 4,68% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το πρώτο τρίμηνο, πριν προσθέσει ξανά το σύνολο αυτό στο ΑΕΠ το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου. Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο είναι πολύ πάνω από το ετήσιο ποσοστό 3,0%.