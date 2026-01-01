Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να διαπραγματευτεί την πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι, drones και πολεμικά πλοία, σε ξένες κυβερνήσεις, δεχόμενο πληρωμές ακόμη και σε κρυπτονομίσματα, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις, σύμφωνα με έγγραφα και όρους πληρωμής που ανέλυσε η Financial Times.

Το Κέντρο Εξαγωγών του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας (Mindex) αναφέρει ότι είναι διατεθειμένο να συνάπτει στρατιωτικά συμβόλαια με πληρωμές σε ψηφιακά νομίσματα, μέσω ανταλλαγών ή σε ιρανικά ριάλ. Η πρακτική αυτή, που φαίνεται να εισήχθη το τελευταίο έτος, αποτελεί μία από τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις όπου κράτος δηλώνει ανοιχτά ότι αποδέχεται κρυπτονομίσματα για την εξαγωγή στρατηγικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η Mindex, κρατικός φορέας αρμόδιος για τις εξαγωγές αμυντικού υλικού, αναφέρει ότι διατηρεί σχέσεις με πελάτες σε 35 χώρες και προβάλλει κατάλογο όπλων που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους Emad, drones Shahed, πολεμικά πλοία κλάσης Shahid Soleimani και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς. Στον ιστότοπό της – διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες – περιλαμβάνονται επίσης ελαφρά όπλα, ρουκέτες και αντιπλοϊκοί πύραυλοι cruise, ορισμένοι από τους οποίους, σύμφωνα με δυτικές κυβερνήσεις και εκθέσεις του ΟΗΕ, έχουν χρησιμοποιηθεί από ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Οι Financial Times επαλήθευσαν τη γνησιότητα του ιστότοπου μέσω αρχειακών δεδομένων και τεχνικής ανάλυσης, διαπιστώνοντας ότι φιλοξενείται σε ιρανική υπηρεσία cloud που τελεί υπό κυρώσεις των ΗΠΑ και φέρεται να συνδέεται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Mindex σημειώνει ότι οι αγοραστές οφείλουν να αποδεχθούν όρους σχετικά με τη χρήση των όπλων σε πολεμικές συνθήκες, αν και αυτοί χαρακτηρίζονται «διαπραγματεύσιμοι». Παράλληλα, λειτουργεί διαδικτυακή πλατφόρμα και chatbot για την καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων, διαβεβαιώνοντας ότι, παρά τις κυρώσεις, τα συμβόλαια μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο χωρών που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα και εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά κανάλια για τη διατήρηση του εμπορίου ευαίσθητων αγαθών, την ώρα που όσοι συναλλάσσονται με το Ιράν μέσω του επίσημου τραπεζικού συστήματος κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τα δυτικά χρηματοπιστωτικά δίκτυα.