ΗΠΑ: Οι πωλήσεις βαρέων οχημάτων μειώνονται - Καμπανάκι για την αμερικανική οικονομία

Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων, οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρούν έντονα, γεγονός που πολλοί ερμηνεύουν ως προειδοποίηση για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Τα φορτηγά άνω των 14.000 λιβρών – δηλαδή οι τράκτορες και τα μεγάλα επαγγελματικά οχήματα – κατέγραψαν τον Αύγουστο πτώση άνω του 15% σε σχέση με πέρυσι και περίπου 21% συγκριτικά με το 2023, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, επειδή οι πωλήσεις βαρέων οχημάτων παραδοσιακά λειτουργούν ως προπομπός για την παραγωγή και τις κατασκευές. Όταν αυξάνονται, σημαίνει συχνά άνοδο βιομηχανικής δραστηριότητας, ενώ η πτώση τους μπορεί να προμηνύει ύφεση.

Ο οικονομολόγος Τζο Μπρουσουέλας της RSM προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη πτώση, που ξεκίνησε το 2023, θα πρέπει να ανησυχήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Παράλληλα, ο Πολ Χίκι, συνιδρυτής της Bespoke Investment Group, σημείωσε ότι η αδυναμία αντανακλά τη βιομηχανική επιβράδυνση, αλλά η συνολική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται λόγω της μετατόπισης από την παραγωγή υπηρεσιών και της μετάβασης στο ψηφιακό μοντέλο.

Αυτό που αποκαλεί «από τα τούβλα στα κλικ» υποδηλώνει τη μεταφορά ανάπτυξης από τις παραδοσιακές κατασκευές στις τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

Παρά το ότι οι πωλήσεις φορτηγών έχουν επανέλθει σε υψηλά επίπεδα μετά την πανδημία, η νέα πτώση προκαλεί ερωτήματα. Οι επενδυτές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για μια παροδική επιβράδυνση ή για σημάδι βαθύτερης οικονομικής δυσχέρειας.

Οι προηγούμενες κρίσεις δείχνουν ότι οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών μπορεί να λειτουργήσουν ως αξιόπιστος δείκτης ύφεσης, αλλά όχι πάντα με απόλυτη ακρίβεια