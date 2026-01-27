ΗΠΑ - Ιαπωνία: Σχεδιάζουν επένδυση 550 δισ. δολαρίων για παραγωγή συνθετικών διαμαντιών

Ένα σχέδιο για την κατασκευή εργοστασίου συνθετικών διαμαντιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί πρωταρχική προοπτική στο επενδυτικό πακέτο των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ιαπωνίας, καθώς οι σύμμαχοι πιέζουν για την επέκταση της παραγωγής ενός υλικού ζωτικής σημασίας για τα τσιπ και την κατασκευή υψηλής ακρίβειας, ανέφεραν πηγές.

Θα μπορούσε να είναι μεταξύ της πρώτης ομάδας έργων, λεπτομέρειες των οποίων δημοσιεύει το Reuters για πρώτη φορά, και αναμένεται να αποκαλυφθούν ενόψει της επίσκεψης του Ιάπωνα πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στις ΗΠΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί από τον Μάρτιο, ανέφεραν οι δύο πηγές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επιταχύνουν την εγχώρια παραγωγή συνθετικών διαμαντιών», δήλωσε μία από τις πηγές. «Με την εμπλοκή ιαπωνικών εταιρειών, η Ουάσινγκτον ελπίζει να δημιουργήσει μια αλυσίδα εφοδιασμού ΗΠΑ-Ιαπωνίας που δεν θα βασίζεται στην Κίνα».

Οι πρόσφατες κινήσεις της Κίνας να επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές ορισμένων τεχνητών διαμαντιών υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία του υλικού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παράγεται πλέον στην Κίνα.

Στο έργο των συνθετικών διαμαντιών συμμετέχει η Element Six, μέρος του ομίλου De Beers, της κορυφαίας εταιρείας διαμαντιών στον κόσμο, πρόσθεσε η πηγή.

Η είδηση έρχεται καθώς η Ιαπωνία επιταχύνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση έργων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που συμφωνήθηκε στη συμφωνία του Τόκιο με την Ουάσινγκτον για τη μείωση των δασμών στις ιαπωνικές εξαγωγές.

Το επενδυτικό πακέτο θα περιλαμβάνει μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια και εγγυήσεις δανείων από κρατικούς οργανισμούς, όπως η Japan Bank for International Cooperation (JBIC) και η Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει τους δασμούς στη Νότια Κορέα, την οποία κατηγορεί ότι καθυστερεί την υιοθέτηση παρόμοιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι.

Στην πρώτη ομάδα έργων είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και ένα μεγάλης κλίμακας έργο παραγωγής ενέργειας, στο οποίο θα συμμετέχει ο ιαπωνικός βιομηχανικός όμιλος Hitachi Ltd, ανέφεραν οι πηγές. Η αξία των έργων δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Το υπουργείο Εμπορίου της Ιαπωνίας αρνήθηκε να σχολιάσει τα υπό συζήτηση έργα, λέγοντας ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ταχεία ολοκλήρωσή τους, αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί.

Η Element Six δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επίσημες συμφωνίες σχετικά με τυχόν πιθανά έργα. Η Hitachi δήλωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τις κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Ένα μεγάλο έργο υποδομής, που αφορά την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων συνδεδεμένου με τον Όμιλο SoftBank, παραμένει επίσης φιναλίστ, σύμφωνα με το Reuters.

Το διαμάντι, ένα από τα πιο σκληρά γνωστά υλικά, είναι κρίσιμο για την κατασκευή υψηλής ακρίβειας.

Χρησιμοποιείται για την εξαιρετικά λεπτή στίλβωση ημιαγωγών, την κατεργασία σκληρών μετάλλων και κεραμικών σε κβαντικές συσκευές και την απαγωγή θερμότητας σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα.

Τα τεχνητά διαμάντια έχουν επίσης διπλή χρήση σε στρατιωτικές εφαρμογές, στην κατασκευή πυρομαχικών και εξαρτημάτων ραντάρ.